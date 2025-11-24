ऑकलैंड : केन विलियमसन को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच के लिए न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम में वापस बुलाया गया है। वह 14 खिलाड़ियों के ग्रुप में शामिल हो गए हैं जिसमें तेज गेंदबाज जैकब डफी, जकारी फाउल्केस और ब्लेयर टिकनर भी शामिल हैं। डेरिल मिशेल को उसी विरोधी टीम के खिलाफ पहले ODI के दौरान लगी कमर की मामूली चोट से उबरने के बाद फिट घोषित किया गया है।

विलियमसन ने जुलाई में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज छोड़ दी थी और पिछले साल दिसंबर से न्यूजीलैंड के लिए कोई टेस्ट नहीं खेला है। अपनी वापसी की तैयारी के लिए वह प्लंकेट शील्ड के दूसरे राउंड में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए खेलेंगे। डफी और फाउल्केस दोनों ने जिम्बाब्वे सीरीज में डेब्यू किया जिसमें फाउल्केस ने न्यूजीलैंड के किसी बॉलर के तौर पर टेस्ट डेब्यू पर सबसे अच्छे मैच (75 रन देकर 9 विकेट) रिकॉर्ड बनाकर सुर्खियां बटोरीं। वहीं टिकनर मार्च 2023 के बाद पहली बार टेस्ट टीम में वापस आए हैं।

काइल जैमीसन और ग्लेन फिलिप्स को पहले टेस्ट के लिए नहीं चुना गया क्योंकि वे एक मैनेज्ड रेड-बॉल रिटर्न-टू-प्ले प्लान के तहत अपनी मैच फिटनेस बना रहे हैं। मैट फिशर (शिन), विल ओ'रूर्के (पीठ) और बेन सियर्स (हैमस्ट्रिंग) को चोट के कारण सिलेक्शन के लिए नहीं चुना गया। न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर ने पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर रही टेस्ट टीम में विलियमसन की वापसी का स्वागत किया।

उन्होंने कहा, “केन की मैदान पर काबिलियत खुद बोलती है और टेस्ट ग्रुप में उनकी स्किल्स के साथ-साथ उनकी लीडरशिप का वापस आना बहुत अच्छा होगा। उसे रेड-बॉल क्रिकेट के लिए खुद को तैयार करने के लिए थोड़ा समय मिला है, और मुझे पता है कि वह पहले टेस्ट से पहले प्लंकेट शील्ड के दूसरे राउंड में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए खेलने का इंतजार कर रहा है।”

वाल्टर ने साल की शुरुआत में जिम्बाब्वे में टेस्ट डेब्यू के बाद जैक फाउल्केस के सिलेक्शन पर बात की। उन्होंने कहा, 'जैक जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में इससे बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता था। इसने साथ ही व्हाइट-बॉल टूर पर उसके हालिया फॉर्म ने उसे सही मायने में सिलेक्शन दिलाया है।'

वाल्टर ने कहा कि डफी और टिकनर अनुभवी खिलाड़ी थे। उन्होंने कहा, 'जैकब और ब्लेयर दोनों काफी समय से खेल रहे हैं और जानते हैं कि सबसे ऊंचे लेवल पर परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है। उन्होंने इस गर्मी में अब तक व्हाइट-बॉल मौकों पर प्रभावित किया है और अगर जरूरत पड़ी तो हम टेस्ट में भी ऐसा करने के लिए उनका साथ देंगे।'

पहला टेस्ट 2 दिसंबर को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट 10 दिसंबर को वेलिंगटन के सेलो बेसिन रिज़र्व में शुरू होगा और तीसरा और आखिरी टेस्ट 18 दिसंबर को टॉरंगा के बे ओवल में शुरू होगा।

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड टीम :

टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल (विकेट कीपर), माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फाउल्केस, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, रचिन रवींद्र, मिशेल सेंटनर, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, केन विलियमसन, विल यंग।