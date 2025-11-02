क्राइस्टचर्च: न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास (T20 retirement) लेने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब वे अपना पूरा ध्यान वनडे और टेस्ट क्रिकेट पर केंद्रित करना चाहते हैं।

न्यूजीलैंड क्रिकेट के अनुसार, विलियमसन आगामी वेस्टइंडीज के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज में नहीं खेलेंगे, ताकि दिसंबर में होने वाली तीन टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारी पर ध्यान दे सकें।

2011 में T20I डेब्यू करने वाले विलियमसन ने न्यूजीलैंड की ओर से 93 मैच खेले और 75 बार टीम की कप्तानी की। उनके नेतृत्व में टीम ने दो बार सेमीफाइनल (2016, 2022) और एक बार फाइनल (2021) तक का सफर तय किया। 35 वर्षीय विलियमसन ने अपने T20 करियर में 2575 रन बनाए, जिनमें 18 अर्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वोच्च स्कोर 95 रन रहा। वह न्यूजीलैंड के दूसरे सबसे सफल T20 रन-स्कोरर हैं।

विलियमसन ने कहा, 'मैंने लंबे समय तक इस फॉर्मेट का आनंद लिया है। अब सही समय है कि टीम को स्पष्टता मिले और नए खिलाड़ी अपने मौके पाएं। मैं मिच (सैंटनर) और टीम को आगे बढ़ते देखने के लिए उत्साहित हूं।'

उन्होंने यह भी कहा कि वे फिलहाल ODI और टेस्ट क्रिकेट जारी रखेंगे, और उनका अगला लक्ष्य दिसंबर में होने वाली वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज है।

न्यूजीलैंड क्रिकेट के सीईओ स्कॉट वीनिंक ने कहा, 'केन का योगदान अमूल्य रहा है। उनका प्रदर्शन और नेतृत्व टीम के लिए प्रेरणा रहा है। उन्होंने टीम को बेहतरीन स्थिति में छोड़ा है।' विलियमसन फिलहाल फ्रेंचाइजी T20 क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे।