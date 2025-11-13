Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल की हालिया शानदार फॉर्म की सराहना करते हुए कहा है कि वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में प्लेइंग इलेवन में जगह पाने के पूरी तरह हकदार हैं। पुजारा का मानना है कि जुरेल टीम के मध्यक्रम को मजबूत कर सकते हैं और छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अहम भूमिका निभाएंगे। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में 14 नवंबर से शुरू होने वाले इस टेस्ट में भारतीय टीम तीन स्पिनर और दो तेज गेंदबाजों के संयोजन के साथ उतर सकती है। 

ध्रुव जुरेल के चयन पर पुजारा का समर्थन

चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि जुरेल इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं और उन्होंने घरेलू व अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा, “ध्रुव जुरेल छठे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, जहां पहले करुण नायर खेलते थे। उनकी फॉर्म देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि वे इस प्लेइंग इलेवन के लिए पूरी तरह तैयार हैं।” पुजारा के अनुसार भारत का शीर्ष क्रम लगभग तय है, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग, साई सुदर्शन तीसरे नंबर पर, शुभमन गिल चौथे, और ऋषभ पंत पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। ऐसे में जुरेल को छठे स्थान के लिए आदर्श विकल्प बताया गया।

ध्रुव जुरेल का हालिया शानदार प्रदर्शन

ध्रुव जुरेल ने पिछले महीने अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ हरी पिच पर अपना पहला टेस्ट शतक जमाया था। इसके बाद बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दो शतक जड़कर उन्होंने चयनकर्ताओं को मजबूर कर दिया कि उन्हें सीनियर टीम में मौका मिले। विकेटकीपर के रूप में माने जाने वाले जुरेल अब मिडिल ऑर्डर में भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में भी उभर रहे हैं। बेंगलुरु में उन्होंने ऋषभ पंत के साथ सातवें विकेट के लिए केवल 54 गेंदों पर 82 रनों की तेज़ साझेदारी की थी। यह जोड़ी आगामी भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज़ में टीम इंडिया की जीत की कुंजी साबित हो सकती है।

गेंदबाजी संयोजन पर पुजारा की राय

ईडन गार्डन्स की काली मिट्टी की पिच को देखते हुए पुजारा का मानना है कि भारत तीन स्पिनर और दो तेज गेंदबाजों के संयोजन के साथ मैदान में उतर सकता है। उन्होंने कहा कि तेज गेंदबाज आकाश दीप का प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन यदि टीम दो ही तेज गेंदबाजों के साथ जाती है तो शायद उन्हें मौका न मिले। पुजारा ने कहा, “बुमराह और सिराज अगर दो मुख्य तेज गेंदबाज रहेंगे, तो आकाश दीप को बाहर बैठना पड़ सकता है। हालांकि, अगर पिच रिवर्स स्विंग दे, तो वह भारत के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं।” 

आकाश दीप की क्षमता पर विश्वास

पुजारा ने कहा कि आकाश दीप भारतीय परिस्थितियों में भी प्रभावी रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें रिवर्स स्विंग कराने और नई गेंद से स्विंग निकालने की कला आती है। उन्होंने कहा, “हर बार जब वह गेंदबाजी करने दौड़ते हैं, तो उनमें ऊर्जा झलकती है। वह एक मेहनती खिलाड़ी हैं और भारत के लिए भविष्य में बड़ा योगदान दे सकते हैं।”