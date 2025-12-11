मुल्लांपुर (न्यू चंडीगढ़) : अभी तक सबसे छोटे प्रारूप में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुरुवार को यहां होने वाले दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अपने घरेलू मैदान पर फॉर्म में वापसी करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। पांच मैचों की इस श्रृंखला के पहले दो मैचों के बीच केवल एक दिन का अंतराल है और ऐसे में गिल को सीधे मैदान पर उतरकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। वहीं सूर्यकुमार की बल्लेबाजी पर भी नजर रहेगी जिनका प्रदर्शन गिरता जा रहा है।

हेड टू हेड

कुल मैच - 31

भारत - 18 जीत

द. अफ्रीका - 12 जीत

नोरिजल्ट - एक

पिच रिपोर्ट

सतह पर लाल मिट्टी की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाज़ों को अच्छी मदद देती है क्योंकि उन्हें बाउंस मिलेगा। यह पिच बल्लेबाजों के लिए भी अपने स्ट्रोक खेलने के लिए अच्छी है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 170-175 के बीच रहता है। जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, स्पिनर ज़्यादा असरदार होंगे। कुल मिलाकर एक और हाई-स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद है।

मौसम

गुरुवार शाम को मुल्लनपुर, न्यू चंडीगढ़ में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है, इसलिए रात बहुत ठंडी होगी। ओस पड़ने की संभावना बहुत कम है, जबकि मैच के दौरान आसमान साफ ​​रहने का अनुमान है।

संभावित प्लेइंग 11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह

दक्षिण अफ्रीका : क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसन, केशव महाराज, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्त्जे

समय : शाम 7 बजे।