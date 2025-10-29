Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क: पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) को सूचित किया है कि वह तमिलनाडु में होने वाले हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भाग नहीं लेगा। पाकिस्तान ने पिछले वर्ष जूनियर एशिया कप में क्वालीफाई किया था, लेकिन अब उसके हटने के बाद ओमान को इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में शामिल किया गया है।

यह प्रतियोगिता 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक भारत के चेन्नई और मदुरै में आयोजित होगी। ओमान को जूनियर एशिया कप 2024 में अगली सर्वोच्च स्थान वाली टीम होने के नाते इस टूर्नामेंट में जगह मिली है।

पहली बार जूनियर हॉकी विश्व कप के पुरुष और महिला दोनों वर्गों में 24-24 टीमें भाग लेंगी। यह एफआईएच की “सशक्तिकरण और सहभागिता रणनीति” के तहत वैश्विक स्तर पर हॉकी की पहुंच बढ़ाने का प्रयास है।

गौरतलब है कि जर्मनी ने 2023 में मलेशिया के कुआलालंपुर में हुए पिछले संस्करण का खिताब जीता था।