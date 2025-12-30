लाहौर : पाकिस्तान की हॉकी टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने पूरा वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए फरवरी में होने वाले पुरुष FIH प्रो लीग के दूसरे चरण का बहिष्कार करने की धमकी दी है। इन खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें इस महीने की शुरुआत में खेले गए मैचों के लिए पूरा दैनिक भत्ता नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय पुरुष टीम के कम से कम दो सदस्यों ने पुष्टि की कि पाकिस्तान हॉकी महासंघ (PHF) को स्पष्ट संदेश भेज दिया गया था कि यदि वित्तीय मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो कई खिलाड़ी FIH प्रो लीग के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। एक खिलाड़ी ने कहा, ‘हमें आश्वासन दिया गया था कि इस महीने की शुरुआत में अर्जेंटीना में प्रो लीग प्रतियोगिता के दौरान हमें प्रतिदिन 30,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। पिछले सप्ताह हमारे खातों में दैनिक भत्ता जमा तो कर दिया गया लेकिन केवल 11,000 रुपए ही जमा किए गए जो सरासर धोखा है।'

उन्होंने कहा, ‘अगर आप विनिमय दरों को देखें तो 30,000 रुपए का मतलब लगभग 110 डॉलर है जबकि 11,000 रुपए का मतलब सिर्फ 40 डॉलर है, जो बहुत बड़ा अंतर है।' पाकिस्तान ने इस महीने की शुरुआत में अर्जेंटीना में FIH प्रो लीग में चार मैच खेले, जिनमें से सभी में उसे हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की टीम अब फरवरी में ऑस्ट्रेलिया में चार मैच खेलेगी।

PHF ने खिलाड़ियों को बताया है कि सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए दैनिक भत्तों का भुगतान पाकिस्तान खेल बोर्ड (पीएसबी) ने किया था, जिसकी नीति के अनुसार किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विदेश जाने वाले खिलाड़ियों को 40 अमेरिकी डॉलर का दैनिक भत्ता दिया जाता है। PHF के सचिव राणा मुजाहिद ने कहा, ‘पीएचएफ की नीति के अनुसार खिलाड़ियों को प्रतिदिन 30,000 रुपS का भत्ता दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रो लीग हॉकी प्रतियोगिता के दोनों चरणों के लिए PSB सारे खर्च का वहन कर रहा है, इसलिए हम इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते।'