चेन्नई: जैसे ही सुरमा हॉकी क्लब अपनी हॉकी इंडिया लीग (HIL) 2026 की मुहिम शुरू करने जा रहा है, कप्तान और कोच का फोकस खिलाड़ियों को ट्रांजिशन को नियंत्रित करने और बॉल के बिना धैर्य बनाए रखने पर है। क्लब रविवार को डिफेंडिंग चैंपियन रार बंगाल टाइगर्स के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा।

कोच फिलिप गोल्डबर्ग का दृष्टिकोण

हेड कोच फिलिप गोल्डबर्ग ने मैच से पहले आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा कि मजबूत टीम के खिलाफ इरादे और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण हैं। गोल्डबर्ग ने कहा, 'जब आप डिफेंडिंग चैंपियंस का सामना करते हैं, तो खेल का हर चरण मायने रखता है। हमारा ध्यान ट्रांजिशन को नियंत्रित करने, बॉल के बिना धैर्य बनाए रखने और मौके आने पर निर्णायक होने पर रहा है। इस टीम में पिछले सीजन के खिलाड़ियों की निरंतरता हमें विश्वास देती है और तैयारी को उद्देश्यपूर्ण बनाती है।'

उन्होंने बताया कि पिछले सीजन के कोर खिलाड़ी टीम में बने रहने से इस सीजन की तैयारी समायोजन से ज्यादा निष्पादन पर केंद्रित रही। टीम कैंप में खास तौर पर अनुशासित डिफेंडिंग और सर्कल के अंदर निर्णायक खेल पर जोर दिया गया, खासकर पेनल्टी कॉर्नर से।

कप्तान हर्मनप्रीत सिंह की बात

कप्तान हर्मनप्रीत सिंह ने कहा कि पिछले सीजन से टीम का अधिकांश कोर समूह एक साथ होने का अनुभव बड़ा फायदा है। उन्होंने कहा, 'हम शांत हैं, स्पष्ट हैं और चैंपियंस का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमने जो मेहनत की है उस पर भरोसा है। अधिकांश खिलाड़ी पहले भी एक साथ खेल चुके हैं, जिससे हम संयम बनाए रख सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, मौके भुना सकते हैं और अहम क्षणों में स्मार्ट निर्णय ले सकते हैं। HIL हमारे लिए एक बड़ा मंच है, खासकर व्यस्त साल से पहले, और हम इसे रिदम और आत्मविश्वास बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं।'