सूरत: राउंडग्लास पंजाब हॉकी क्लब अकादमी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तीसरी हॉकी इंडिया जूनियर मेन अकादमी चैंपियनशिप 2025 (ज़ोन A और B) का खिताब अपने नाम कर लिया। वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी हॉकी ग्राउंड में खेले गए फाइनल मुकाबले में राउंडग्लास पंजाब ने SGPC हॉकी अकादमी को 4-0 से करारी शिकस्त दी।

फाइनल में एकतरफा मुकाबला

खिताबी मुकाबले में राउंडग्लास पंजाब की ओर से सुखप्रीत सिंह (27वां मिनट), जरमन सिंह (35वां मिनट), सुखमनप्रीत सिंह (51वां मिनट), अमनदीप (56वां मिनट) ने गोल दागकर टीम की शानदार जीत सुनिश्चित की।

नामधारी XI ने जीता तीसरा स्थान

तीसरे स्थान के मुकाबले में नामधारी XI ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए घुमानहेड़ा राइजर्स अकादमी को 7-0 से मात दी। बिहारा सिंह (23’, 52’) और गुरदयाल सिंह (30’, 58’) ने दो-दो गोल किए, विक्रम (26’), निखिल (41’) और सेहजप्रीत सिंह (53’) ने एक-एक गोल जोड़ा।

सब-जूनियर वर्ग में भी राउंडग्लास पंजाब चैंपियन

इससे पहले सोमवार को राउंडग्लास पंजाब हॉकी क्लब अकादमी ने तीसरी हॉकी इंडिया सब-जूनियर मेन अकादमी चैंपियनशिप 2025 (ज़ोन A और B) का खिताब भी जीता था। फाइनल में उन्होंने आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी को 2-0 से हराया।

फाइनल में अली रज़्ज़ाक (35’), सानमुख सिंह (56’) ने अहम गोल किए।

सेल हॉकी अकादमी तीसरे स्थान पर

सब-जूनियर वर्ग के तीसरे स्थान के मुकाबले में सेल हॉकी अकादमी ने रितु रानी हॉकी अकादमी को 7-0 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस मैच में अरुण लकड़ा (13’, 34’) ने दो गोल किए, जबकि विकास कैथा, मोहम्मद शाहिद, कैलाश कुजूर, मिलन अथोकपम और मलेंगनबा अकोइजाम ने एक-एक गोल दागा।

राउंडग्लास पंजाब का स्वर्णिम अभियान

जूनियर और सब-जूनियर दोनों वर्गों में खिताब जीतकर राउंडग्लास पंजाब हॉकी क्लब अकादमी ने भारतीय हॉकी के उभरते प्रतिभाओं में अपनी मजबूत मौजूदगी का एक बार फिर लोहा मनवाया।