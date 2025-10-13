स्पोर्ट्स डेस्क : वेस्टइंडीज के ओपनर बल्लेबाज जॉन कैंपबेल ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शतक लगाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। जॉन कैंपबेल ने छक्के के साथ टेस्ट में अपना पहला शतक लगाया और ऐसा करने वाले पांचवें बल्लेबाज बने। इसी के साथ ही वह पहले टेस्ट शतक के लिए सबसे ज्यादा इनिंग्स खेलने वाले खिलाड़ी भी बने। इतना ही नहीं 19 सालों में कैंपबेल भारत के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले सलामी बल्लेबाज भी बने। उन्होंने रविंद्र जडेजा के हाथों LBW होने से पहले 199 गेंदों पर कुल 115 रन बनाए जिसमें 12 चौके और 3 छक्के शामिल थे।

छक्के के साथ अपना पहला टेस्ट शतक पूरा करने वाले वेस्टइंडीज के बल्लेबाज

कोलिन्स किंग

रॉबर्ट सैमुअल्स

रिडले जैकब्स

शेन डॉरिच

जॉन कैंपबेल

वर्तमान टेस्ट कप्तान रोस्टन चेज अक्टूबर 2018 में हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारत के खिलाफ शतक बनाने वाले आखिरी वेस्टइंडीज बल्लेबाज थे। कैंपबेल ने भी सबसे लंबे प्रारूप में पहली बार 100 रन का आंकड़ा पार करने के लिए 50 पारियां (25 टेस्ट) लीं।

सलामी बल्लेबाज के रूप में अपना पहला टेस्ट शतक बनाने के लिए सबसे ज़्यादा पारियां खेलने वाले खिलाड़ी

ट्रेवर गोडार्ड - 58 इनिंग्स

जॉन कैंपबेल - 50 इनिंग्स

डैरेन गंगा - 44 इनिंग्स

इमरुल कायेस - 32 इनिंग्स

बॉब सिम्पसन - 31 इनिंग्स

19 साल में भारत के खिलाफ शतक लगाने वाले वेस्टइंडीज के पहले सलामी बल्लेबाज

इस बीच जॉन कैंपबेल 19 साल में भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले वेस्टइंडीज के पहले सलामी बल्लेबाज बन गए हैं। मौजूदा टेस्ट मैच में कमेंट्री कर रहे डैरेन गंगा ऐसा करने वाले आखिरी सलामी बल्लेबाज थे, जिन्होंने 2006 में 135 रन बनाए थे। इसके अलावा कैंपबेल कैरेबियाई देशों के पहले सलामी बल्लेबाज हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ भारत में टेस्ट शतक लगाया है। इससे पहले वेवेल हिंड्स 2002 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ऐसा करने वाले आखिरी बल्लेबाज थे। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने तीसरे विकेट के लिए शाई होप के साथ 177 रन भी जोड़े, जिससे वेस्टइंडीज के लिए भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 150+ साझेदारियों का 14 साल का सूखा खत्म हुआ।