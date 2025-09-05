लंदन : इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने तरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 150 विकेट पूरे कर लिए हैं। आर्चर ने लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। ​​आर्चर ने 10 ओवरों में 62 रन देकर 4 विकेट लिए। उनके विकेटों में रयान रिकेल्टन, मैथ्यू ब्रीट्जके, सेनुरन मुथुसामी और केशव महाराज के विकेट शामिल थे।

अब तक 82 अंतरराष्ट्रीय मैचों में आर्चर ने 27.03 की औसत से 150 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/40 रहा है। उन्होंने अब तक अपने करियर में दो बार 4 विकेट और चार बार 5 विकेट लिए हैं। सभी प्रारूपों में इंग्लैंड के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज दिग्गज जेम्स एंडरसन हैं, जिन्होंने दो दशकों से अधिक के करियर में 401 मैचों में 27.28 की औसत से 991 विकेट लिए हैं, जिसमें 7/42, 34 बार 5 विकेट और तीन बार दहाई का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन शामिल है।

मैच की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में मैट ब्रीट्जके की 85 रन की रिकॉर्ड पारी की बदौलत दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पांच रन से जीत हासिल कर इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैच की श्रृंखला एक मैच शेष रहते अपने नाम कर ली।

बीमार वियान मुल्डर की जगह टीम में शामिल किए गए ब्रीट्जके वनडे इतिहास में अपने पहले पांच मैचों में कम से कम अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इस 26 वर्षीय बल्लेबाज की 77 गेंदों पर खेली गई पारी तथा सलामी बल्लेबाज एडेन मार्करम के 49 और ट्रिस्टन स्टब्स के 58 रन के उपयोगी योगदान से दक्षिण अफ्रीका में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में आठ विकेट पर 330 रन बनाए।

इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम नौ विकेट पर 325 रन ही बना सकी। उसकी तरफ से जो रूट (61), जैकब बैथेल (58) और जोस बटलर (61) ने अर्धशतक जमाए। मंगलवार को हेडिंग्ले में खेले गए पहले मैच में इंग्लैंड 131 रन पर सिमट गया था और सात विकेट से हार गया था, लेकिन इसके दो दिन बाद उसने बेहतर प्रदर्शन किया।

मैच आखिरी ओवर तक गया, जिसमें इंग्लैंड को एक विकेट शेष रहते 16 रन चाहिए थे, लेकिन पुछल्ले बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर (14 गेंदों पर 27 रन) की शानदार बल्लेबाजी के बावजूद मेजबान टीम लक्ष्य तक पहुंचने से चूक गई। आर्चर ने इससे पहले 62 रन देकर चार विकेट लिए थे। तीसरा वनडे रविवार को साउथेम्प्टन में खेला जाएगा।

