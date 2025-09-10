नई दिल्ली : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा ने दिग्गज विराट कोहली से मिली सीख पर विचार किया, जिससे उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिली। जितेश फ्रैंचाइजी के यूट्यूब चैनल पर RCB पॉडकास्ट के नए एपिसोड में दिखाई दिए। फिनिशर के रूप में जितेश का यह सीजन शानदार रहा, उन्होंने 11 पारियों में 37.28 की औसत और 176.35 के स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए। उनके मुख्य योगदानों में कई छोटी-छोटी पारियां शामिल हैं, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ आखिरी लीग मैच में 85* रन बनाकर क्वालीफायर वन में जगह बनाना और फाइनल में 24 रनों की तेज पारी यादगार रही।

विराट के साथ अपनी बातचीत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं उनसे दूर से ही सीख रहा हूं। मैं (विराट से) खेल में अपनी तीव्रता के बारे में बात कर रहा था, कि वह कैसे... आक्रामकता के साथ अपने दिमाग को चलाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है, यह एक काम है। क्योंकि जब आप आक्रामक होते हैं, तो आपका दिमाग साफ नहीं होता। लोग कहते हैं, जब आप शांत होते हैं, तो आप फैसले ले सकते हैं। लेकिन वह व्यक्ति (विराट) ऊर्जा से भरपूर है, और फिर भी वह बल्लेबाजी करते हुए अपना खेल खेलना जानता है। वह जोर-जोर से दौड़ता रहेगा, दो रन लेगा। हम लोग कहते हैं... अगली गेंद... लेकिन वह... वह खेल खेलता है। यही मैं उनसे पूछ रहा था। आप कैसे मैनेज करते हैं? उन्होंने बताया कि उसकी ट्रेनिंग ने उसे कैसे मदद की है। वह जो ट्रेनिंग करता है, जो कड़ी ट्रेनिंग करता है, उससे मैच उसके लिए आसान हो जाता है।'

जितेश ने यह भी कहा कि उन्होंने विराट से सीखा कि कभी-कभी मैदान पर दिन आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है, और कैसे छोटे-छोटे गोल करके, कोई मैच के दौरान अपनी ऊर्जा बनाए रख सकता है। जब शॉट लगाने में दिक्कत हो रही हो, तब कैसे खेलना है, यह सीखने के बारे में उन्होंने विराट की सलाह को याद किया, 'फिर से शून्य पर आ जाओ। जोर से दौड़ने के बारे में सोचो। अपनी गेंद को बीच में रखने की कोशिश करो। उन्होंने मुझे जो छोटी-छोटी तरकीबें सिखाई हैं, बताई हैं, वे सबसे जरूरी हैं। दो गेंदों के बीच अपना समय लो। लोग कहते हैं, तुम्हें इतना समय नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने कहा, वहां (दो गेंदों के बीच) समय होता है। और तुम इसे ले सकते हो। इसलिए, मुझे लगता है, तुम वहां थोड़ा आराम कर सकते हो।'

उन्होंने आगे कहा, 'तुम थोड़ा रुककर सोचने का तरीका ढूंढ सकते हो। अपनी घबराहट को शांत करने के लिए। और खेल के बारे में सोचने और कोई फैसला लेने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं, मैं समझ सकता हूं कि तुम जैसे लोग, जो पांचवें या छठे नंबर पर आते हैं, हमेशा छक्का मारने के बारे में सोचते हैं।'

विकेटों के बीच अपनी दौड़ के बारे में बात करते हुए जितेश ने कहा कि वह विराट के साथ दौड़कर खुश होंगे और उन्हें लगता है कि वह उनके साथ दो-तीन रन बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, 'वह (विराट) खुश होंगे कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसके बारे में मेरे साथी भी कहते हैं कि मैं अपने साथी पर आंख बंद करके भरोसा करता हूं। अगर मैं गेंद की तरफ नहीं देखता, तो मैं उसकी तरफ देखता हूं। अगर वह (उसका बल्लेबाजी साथी) दौड़ रहा है, तो मैं शॉट मारूंगा। इसलिए, मुझे लगता है, उन्हें मेरे साथ दौड़ना अच्छा लगेगा।'