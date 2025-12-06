अहमदाबाद : झारखंड ने अहमदाबाद में तमिलनाडु को 28 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपना अजेय क्रम जारी रखा, यह उनकी लगातार छठी जीत है। कुमार कुशाग्र के 48 गेंदों पर नाबाद 84 रन और विराट सिंह के 39 गेंदों पर 72 रन की मदद से झारखंड ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 207 रन का बड़ा स्कोर बनाया।

यह दोनों खिलाड़ियों के बीच सिर्फ 10.4 ओवर में 120 रन की बड़ी पाटर्नरशिप थी। यह तब हुआ जब ईशान किशन सिर्फ दो रन पर आउट हो गए थे। इसके बाद अनुकूल रॉय ने 16 गेंदों पर 25 रन बनाए और कुशाग्र के साथ मिलकर टीम को 200 रन के पार पहुंचाया।

जवाब में तमिलनाडु को साई सुदर्शन (64) और तुषार रहेजा (27) ने पावरप्ले में 64 रन की तेज साझेदारी करके जबरदस्त शुरुआत दी, लेकिन तुषार रहेजा पावरप्ले के आखिरी ओवर में आउट हो गए। इससे तमिलनाडु की रफ्तार धीमी हो गई क्योंकि बाल कृष्ण और अनुकूल ने बल्लेबाजों पर दबाव बनाया और रेगुलर विकेट लिए। उन्होंने रेगुलर विकेट गंवाए और 116 रन पर 1 विकेट से गिरकर 145 रन पर 5 विकेट हो गए, और आखिर में 179 रन पर 7 विकेट पर आ गए।