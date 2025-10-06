कोलंबो : भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स का कहना है कि टीम उन सभी के लिए आईसीसी विश्व कप जीतना चाहती है जिन्होंने देश में महिला खेल की प्रगति में योगदान दिया है और इसके लिए खिलाड़ी ‘बाहरी शोर' से दूर रहने की कोशिश कर रही हैं। सह मेजबान भारत दो बार उपविजेता रहने के बाद अपनी पहली विश्व कप ट्रॉफी की तलाश में है और उसने मौजूदा टूर्नामेंट में अपने दोनों लीग मैच जीते हैं जिसमें रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ जीत भी शामिल है।

जेमिमा ने ‘जियोस्टार' से कहा, ‘हम एक बार में एक दिन के बारे में सोचते हैं और वर्तमान में रहते हैं। यहां तक कि टीम की आपसी बातचीत में भी हम अपना खुद का माहौल बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व कप के आसपास कितना शोर होता है।' उन्होंने कहा, ‘चाहे हम अच्छा प्रदर्शन करें या चुनौतियों का सामना करें, हम इन सब बातों को बाहर रखना चाहते हैं और अपनी ऊर्जा खुद बनाना चाहते हैं। इस टीम में हर कोई एक-दूसरे का ध्यान रखता है और एक-दूसरे की सफलता का जश्न मनाता है। यह स्वाभाविक रूप से होता है और हमारे रिश्ते को मजबूत बनाता है।'

पाकिस्तान के खिलाफ 32 रन बनाने वाली जेमिमा ने कहा, ‘हम उन लोगों के लिए जीतना चाहते हैं जिन्होंने रास्ता बनाया, मिताली (राज) दी, झूलन (गोस्वामी) दी, नीतू मैम (नीतू डेविड) और उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने महिला क्रिकेट को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद की।' जेमिमा ने कहा कि गुवाहाटी और कोलंबो दोनों पिचें बल्लेबाजों के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण रही हैं, विशेषकर श्रीलंका की राजधानी में रविवार के मैच के लिए इस्तेमाल की गई पिच। उन्होंने कहा, ‘पिच कवर्स से ढकी थी और गेंद शुरुआत से ही थोड़ी रुककर आ रही थी। स्पिनरों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। हमें पता था कि हमें तालमेल बैठाना होगा, मैच को अंत तक ले जाना होगा और साझेदारियां बनानी होंगी।'

जेमिमा ने कहा, ‘सभी ने योगदान दिया और अंत में ऋचा की आतिशी पारी ने हमें विजयी स्कोर तक पहुंचने में मदद की।' ऋचा घोष के 20 गेंद पर नाबाद 35 रन बनाए जिससे भारत ने 247 रन का स्कोर खड़ा किया। पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज ने युवा तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ की सराहना की। बाइस वर्षीय तेज गेंदबाज क्रांति ने 20 रन देकर तीन विकेट चटकाकर पाकिस्तान को 88 रन से हराने में अहम भूमिका निभाई।

मिताली ने कहा, ‘क्रांति गौड़ का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुभव अभी सीमित है क्योंकि उन्होंने इसी साल पदार्पण किया है लेकिन सबसे प्रभावशाली बात यह है कि वह कितनी जल्दी सीखती हैं और खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेती है।' उन्होंने कहा, ‘‘वह कड़ी मेहनत कर रही है और अलग-अलग परिस्थितियों में अच्छी तरह से ढल रही है। चाहे वह इंग्लैंड हो या श्रीलंका हो, या गुवाहाटी हो। वह अपनी ताकत जानती है और तुरंत सही लाइन और लेंथ हासिल कर लेती है।'