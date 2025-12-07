स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे में अपना पहला शतक जड़कर राहत महसूस की। उनकी 116* रनों की शानदार पारी की बदौलत भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराते हुए सीरीज 2-1 से अपने नाम की।

विशाखापट्टनम में खेले गए मुकाबले में जायसवाल ने 121 गेंदों पर 12 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद शतक लगाया। रोहित शर्मा (75) और विराट कोहली (65*) के साथ मिलकर उन्होंने भारत को 40वें ओवर से पहले ही 271 के लक्ष्य तक पहुंचा दिया। इससे पहले कुलदीप यादव (4/41) और प्रसिद्ध कृष्णा (4/65) ने बेहतरीन गेंदबाज़ी करते हुए मेहमान टीम को 270 रन पर समेट दिया।

तीनों फ़ॉर्मेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने यशस्वी। इस शतक के साथ 23 वर्षीय जायसवाल भारत के लिए सभी तीन फ़ॉर्मेट में शतक लगाने वाले छठे और सबसे युवा बल्लेबाज़ बन गए।

रोहित और विराट से मिली सीख— जड़ गया पहला शतक

मैन ऑफ द मैच चुने गए जायसवाल ने कहा कि उन्हें अपने ‘सीनियर’ साथियों से लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा। जायसवाल बोले: “शतक लगाकर बहुत अच्छा लग रहा है। रोहित भैया से मेरी बल्लेबाज़ी के दौरान काफी बातचीत होती रहती है—कैसे खेलना है, कब रफ्तार बढ़ानी है। शुरुआत में मैं अपनी पारी को बदल नहीं पा रहा था, बस उसी पर ध्यान दिया।”

उन्होंने बताया कि कोहली के आने के बाद पारी और आसान हो गई— “जब विराट पाजी आए, उन्होंने कई शॉट खेले और मुझे छोटे-छोटे लक्ष्य सेट करने में मदद की। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा।”

दूसरे ODI में कैच छोड़ने के बाद था दबाव

पहले दो मैचों में छोटे स्कोर (18 और 22) तथा दूसरे वनडे में कैच छोड़ने के बाद तीसरे मुकाबले में जायसवाल पर दबाव था। उन्होंने शुरुआत में संयम रखा— पहला 50: 75 गेंदों में, दूसरा 50: 36 गेंदों में।