नई दिल्ली : पूर्व भारतीय स्पिनर मनिंदर सिंह ने सोमवार को 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम से बाहर किए जाने पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, 'देखिए, इन दोनों नामों को न देखकर मैं थोड़ा निराश हुआ। मुझे लगता है कि जायसवाल किसी भी प्रारूप के लिए तैयार हैं और उन्हें किसी भी टीम में होना चाहिए।'

उन्होंने कहा, 'जहां तक अय्यर की बात है, तो मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें भारतीय टीम से बार-बार बाहर क्यों रखा जाता है, जबकि वह एक शानदार और सकारात्मक खिलाड़ी हैं और टीम में योगदान देते हैं। लेकिन ऐसा तो सालों से होता आ रहा है। और जब कुछ और साल बीत जाते हैं, तो आप उन्हें मौका नहीं देते, आप किसी और को ढूंढ लेते हैं और आप ये सब भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।'

भारत सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में एशिया कप में गत विजेता के रूप में प्रवेश करेगा और यह टूर्नामेंट अगले साल घरेलू मैदान पर होने वाले विश्व कप की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट होगा क्योंकि एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है।

शुभमन गिल को उप-कप्तान नियुक्त किए जाने पर मनिंदर सिंह का मानना ​​है कि यह चयनकर्ताओं की ओर से एक स्पष्ट संकेत है कि गिल को भविष्य के कप्तान के रूप में तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'देखिए, मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं ने मूल रूप से यह तय कर लिया है कि वह हमारे भविष्य के कप्तान होंगे। और अगर वह हमारे भविष्य के कप्तान बनने वाले हैं, तो बेहतर होगा कि आप उन्हें उप-कप्तान बना दें क्योंकि सूर्यकुमार यादव के पास टी20 क्रिकेट के बस दो साल और बचे हैं, फिर उनके नेतृत्व में गिल तैयार हैं।'