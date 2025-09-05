स्पोर्ट्स डेस्क: सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम 9 सितंबर से दुबई में शुरू होने वाले टी20 एशिया कप 2025 की तैयारी में जुटी है। बीसीसीआई ने इस बड़े टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा पहले ही कर दी। जिसमें शुभमन गिल को उप कप्तान के तौर पर टीम में शामिल किया गया। गिल के उप कप्तान के तौर पर टीम में शामिल होने से इस टूर्नामेंट के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में संजू सैमसन के शामिल न होने का खतरा मंडरा रहा है।

क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर का मानना ​​है कि सैमसन को आगामी एशिया कप 2025 में नंबर 3 पर खेलना चाहिए या छठे क्रम पर फिनिशर के रूप में बल्लेबाजी करनी चाहिए।

गावस्कर ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, 'किसी भी चयन समिति के लिए यह बहुत बड़ी सिरदर्दी है कि उनके पास दो सक्षम बल्लेबाज हो और संजू सैमसन जैसा कोई खिलाड़ी हो जो तीसरे नंबर पर भी बल्लेबाजी कर सके और जरूरत पड़ने पर छठे नंबर पर फिनिशर के तौर पर उतर सके। जितेश ने हाल ही में हुए आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन मुझे लगता है कि सैमसन को शायद मौका मिल जाएगा। आईपीएल में उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की उसे देखते हुए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। आईपीएल में वह काफी सफल रहे है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनमें टी20 में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता है।'

गौर है कि सैमसन का 2024 साल शानदार रहा। जहां उन्होंने 43.60 की औसत और 180.16 के स्ट्राइक रेट से 436 रन बनाए। जिसमें तीन शतक और एक अर्धशतक शामिल है। उन्होंने ज्यादातर रन सलामी बल्लेबाज के तौर पर बनाए। केरल क्रिकेट लीग में अपने हालिया प्रदर्शन में भी विकेटकीपर बल्लेबाज सैमसन ने कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए अपनी पिछली चार पारियों में 121 (51), 89 (46), 62 (37) और 83 (41) रन बनाए। भारत उनके शानदार फॉर्म का पूरा फायदा उठाना चाहेगा।