पुणे: इंडियन सुपर लीग (ISL) 2026-27 में केरला ब्लास्टर्स एफसी ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार जीत के साथ की है। रविवार को पुणे के श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए मुकाबले में केरला ब्लास्टर्स ने इंटर काशी को 2-0 से हराया। इस जीत के साथ केरला ब्लास्टर्स ने सीजन के अपने पहले मैच में तीन महत्वपूर्ण अंक हासिल किए।

विबिन मोहनन ने 18वें मिनट में दिलाई केरला ब्लास्टर्स को बढ़त

केरला ब्लास्टर्स ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और विपक्षी टीम पर दबाव बनाने की कोशिश की। शुरुआती मिनटों में फ्रेडी लल्लावमावमा ने दूर से शॉट लगाकर गोल करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद क्रॉसबार के ऊपर चली गई। इसके बाद मैच का पहला गोल 18वें मिनट में आया, जब विबिन मोहनन ने केरला ब्लास्टर्स को बढ़त दिलाई। इस गोल के बाद केरला ब्लास्टर्स ने मुकाबले में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।

इंटर काशी ने बराबरी की कोशिश की

पहला गोल खाने के बाद इंटर काशी ने मुकाबले में वापसी करने के लिए अपने हमले तेज कर दिए। मनवीर सिंह ने कई मौकों पर केरला ब्लास्टर्स के डिफेंस को चुनौती दी और 35वें मिनट में गोल करने का प्रयास किया। हालांकि, गोलकीपर अर्श शेख ने बेहतरीन बचाव करते हुए इंटर काशी की बराबरी की उम्मीदों को झटका दिया। लगातार हमलों के बावजूद इंटर काशी पहले हाफ में गोल करने में सफल नहीं हो सकी।

दूसरे हाफ में केरला ब्लास्टर्स ने बढ़ाया दबाव

दूसरे हाफ की शुरुआत के बाद केरला ब्लास्टर्स ने दूसरा गोल करने के लिए आक्रामक खेल जारी रखा। स्थानापन्न खिलाड़ी मोमो यानसाने ने मैदान पर आने के कुछ ही समय बाद गोल करने का प्रयास किया, लेकिन उनका शॉट लक्ष्य से बाहर चला गया। इसके बाद 65वें मिनट में आंद्रे ग्रीन के पास गोल करने का अच्छा मौका आया, लेकिन उनका शॉट लक्ष्य से थोड़ा बाहर निकल गया।

इंटर काशी ने बराबरी के लिए लगाया पूरा जोर

इंटर काशी ने दूसरे हाफ में मुकाबले को बराबर करने के लिए लगातार प्रयास किए। 61वें मिनट में मनवीर सिंह ने हेडर के जरिए गोल करने की कोशिश की, लेकिन अर्श शेख ने शानदार बचाव कर दिया। इसके बाद 72वें मिनट में आयुष छिकारा के पास भी गोल करने का मौका आया, मगर उनका शॉट गोलपोस्ट के करीब से बाहर निकल गया। इन मौकों को भुनाने में नाकाम रहने के कारण इंटर काशी मुकाबले में पिछड़ती रही।

मैच के अंतिम चरण में इंटर काशी ने आक्रमण तेज कर दिए और केरला ब्लास्टर्स के डिफेंस पर दबाव बनाया। हालांकि, केरला की रक्षापंक्ति ने संयम बनाए रखा और विपक्षी टीम को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। 80वें मिनट में कॉर्नर पर सुमित शर्मा ने हेडर लगाया, लेकिन गेंद गोलपोस्ट के ऊपर चली गई। इसके बाद भी इंटर काशी बराबरी का गोल नहीं कर सकी।

इंजरी टाइम में आंद्रे ग्रीन ने दागा दूसरा गोल

मुकाबले के अंतिम क्षणों में केरला ब्लास्टर्स ने अपनी जीत पर मुहर लगा दी। इंजरी टाइम के चौथे मिनट में मोहम्मद सनान ने शानदार पास देकर आंद्रे ग्रीन को गोल करने का मौका दिया। ग्रीन ने बॉक्स के बीच से बाएं पैर से शॉट लगाते हुए गेंद को गोलपोस्ट के निचले दाएं कोने में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ केरला ब्लास्टर्स की बढ़त 2-0 हो गई और टीम की जीत पूरी तरह सुनिश्चित हो गई।

केरला ब्लास्टर्स ने जीत के साथ शुरू किया ISL 2026-27 अभियान

केरला ब्लास्टर्स के लिए यह जीत नए सीजन की शानदार शुरुआत रही। टीम ने पहले हाफ में विबिन मोहनन के गोल से बढ़त हासिल की और दूसरे हाफ में मजबूत डिफेंस के दम पर उसे बरकरार रखा। अंत में आंद्रे ग्रीन के गोल ने जीत का अंतर 2-0 कर दिया। गोलकीपर अर्श शेख ने भी कई महत्वपूर्ण बचाव करके टीम की सफलता में योगदान दिया।

इंटर काशी ने मुकाबले में बराबरी करने के कई प्रयास किए, लेकिन अंतिम क्षणों में गोल करने में नाकाम रही। इस जीत से केरला ब्लास्टर्स को शुरुआती तीन अंक मिले हैं, जबकि टीम अब अपने आगामी मुकाबलों में इसी प्रदर्शन को जारी रखने की कोशिश करेगी।