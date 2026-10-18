नई दिल्ली: स्पेन के गोल्फर यूजेनियो चाकार्रा ने DP World India Championship में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब की ओर मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। उन्होंने तीसरे दौर में नौ अंडर पार 63 का बेहतरीन स्कोर बनाया और पांच शॉट की बढ़त हासिल कर ली। दिल्ली गोल्फ क्लब में खेले जा रहे 40 लाख अमेरिकी डॉलर इनामी टूर्नामेंट का अंतिम दौर रविवार को खेला जाएगा। मौसम की बाधाओं के बावजूद चाकार्रा ने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया है।

यूजेनियो चाकार्रा ने तीसरे दौर में नौ अंडर पार 63 का स्कोर बनाया, जो टूर्नामेंट में अब तक के सर्वश्रेष्ठ स्कोर की बराबरी है। इससे पहले लॉरी कैंटर ने दूसरे दौर में इतना ही स्कोर दर्ज किया था। चाकार्रा ने पहले दो दौर में 67-67 का स्कोर बनाया था, जबकि तीसरे दौर में 63 के प्रदर्शन के साथ उनका कुल स्कोर 19 अंडर पार 197 हो गया।

अगर चाकार्रा खिताब जीतने में सफल रहते हैं, तो वह रेस टू दुबई रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच सकते हैं। DP World Tour पर उनकी पहली जीत भी भारत में ही आई थी। उन्होंने 2025 में DLF गोल्फ एंड कंट्री क्लब में हीरो इंडियन ओपन का खिताब जीता था। ऐसे में भारत में एक और बड़ी जीत उनके सत्र को यादगार बना सकती है।

न्यूजीलैंड के डेनियल हिलियर 14 अंडर पार के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने लगातार दूसरे दौर में 64 का शानदार स्कोर बनाया। शुरुआती दौर में 13 होल के बाद चार ओवर पार पर पहुंच चुके हिलियर ने जबरदस्त वापसी की और अब खिताब की दौड़ में चाकार्रा के सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी बन गए हैं।

टूर्नामेंट के अंतिम दौर में भारतीय गोल्फरों के सामने मजबूत अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के बीच अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर होगा। ओम प्रकाश चौहान 5 अंडर पार के स्कोर के साथ संयुक्त 31वें स्थान पर हैं। उन्होंने अब तक 68, 72 और 71 के स्कोर बनाए हैं।

अनिर्बान लाहिड़ी चार अंडर पार के स्कोर के साथ संयुक्त 41वें स्थान पर हैं। उनके तीन दौर के स्कोर 70, 73 और 69 रहे। युवराज संधू कुल स्कोर के आधार पर संयुक्त 54वें स्थान पर हैं। उन्होंने 75, 68 और 72 का स्कोर बनाया है।

पांच शॉट की बढ़त के साथ यूजेनियो चाकार्रा अंतिम दौर में उतरेंगे, लेकिन दिल्ली गोल्फ क्लब का चुनौतीपूर्ण कोर्स उनके लिए परीक्षा साबित हो सकता है। यहां संकरे फेयरवे और कठिन ग्रीन्स पर छोटी-सी गलती भी बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। चाकार्रा के पास मजबूत बढ़त जरूर है, लेकिन खिताब जीतने के लिए उन्हें अंतिम दौर में भी निरंतर अच्छा प्रदर्शन करना होगा।