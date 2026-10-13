गुवाहाटी: इंडियन सुपर लीग (ISL) 2026-27 में नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार जीत के साथ की। गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में टीम ने मोहन बागान सुपर जायंट को 1-0 से हराया। मैच के 90+2वें मिनट में जितिन एमएस ने निर्णायक गोल दागकर मेजबान टीम को पूरे तीन अंक दिलाए।

दूसरे हाफ में मैदान पर उतरे जितिन बने जीत के हीरो

जितिन एमएस दूसरे हाफ की शुरुआत में अशीर अख्तर की जगह मैदान पर उतरे। उन्होंने मैच के अंतिम क्षणों में गोल करके अपनी टीम को महत्वपूर्ण जीत दिलाई। उनके शानदार प्रदर्शन ने मुकाबले का रुख बदल दिया और गुवाहाटी के घरेलू दर्शकों को जश्न मनाने का मौका दिया।

शुरुआती मिनटों में दोनों टीमों ने बनाए मौके

मुकाबले की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया। नॉर्थईस्ट यूनाइटेड ने पहले ही मिनट में गोल करने का मौका बनाया, लेकिन मोहन बागान के गोलकीपर विशाल कैथ ने सतर्कता दिखाते हुए प्रयास को नाकाम कर दिया। इसके बाद मेहमान टीम ने भी जवाबी हमला किया।

ली एर्विन का शॉट पोस्ट से टकराया

नौवें मिनट में मोहन बागान को सेट-पीस के जरिए गोल करने का अच्छा मौका मिला। ली एर्विन ने शानदार प्रयास किया, लेकिन गेंद गोलपोस्ट से टकराकर वापस आ गई। इस मौके के गंवाने के बाद दोनों टीमें लगातार गोल की तलाश में रहीं, लेकिन पहले हाफ में कोई भी टीम बढ़त नहीं बना सकी।

59वें मिनट में दोनों टीमों ने किए अहम बदलाव

मैच के 59वें मिनट में मोहन बागान ने साहल समद और ली एर्विन की जगह लिस्टन कोलासो और मिगुएल फिगुएरा को मैदान पर उतारा। वहीं, नॉर्थईस्ट यूनाइटेड ने भी आक्रमण मजबूत करने के लिए मैकार्टन निक्सन और एथियान गोंजालेज की जगह पार्थिब गोगोई और निकोला को मौका दिया।

नॉर्थईस्ट यूनाइटेड ने गोल के लिए तेज किए हमले

समय बीतने के साथ मेजबान टीम ने आक्रमण में तेजी दिखाई। 71वें मिनट में जितिन एमएस की ओर एक शानदार क्रॉस भेजा गया, लेकिन मोहन बागान के डिफेंडर मेहताब सिंह ने बीच में आकर मौका छीन लिया। इसके बाद अलाउद्दीन अजाराई ने दूर से शानदार शॉट लगाकर गेंद को नेट में पहुंचाया, लेकिन ऑफसाइड के कारण गोल को अमान्य कर दिया गया।

90+2वें मिनट में जितिन ने दागा निर्णायक गोल

मैच में पांच मिनट का इंजरी टाइम जोड़ा गया था। नॉर्थईस्ट यूनाइटेड ने अंतिम क्षणों में एक और हमला किया। विशाल कैथ ने शुरुआती प्रयास को रोक दिया, लेकिन गेंद पोस्ट से टकराकर वापस आई और जितिन एमएस के पास पहुंच गई। जितिन ने तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए गेंद को गोल में डाल दिया और टीम को 1-0 की निर्णायक बढ़त दिला दी।

नॉर्थईस्ट यूनाइटेड ने तीन अंक के साथ किया आगाज

जितिन एमएस का आखिरी मिनट में किया गया गोल मुकाबले का निर्णायक क्षण साबित हुआ। नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने इसके बाद अपनी बढ़त बरकरार रखी और मोहन बागान सुपर जायंट को 1-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ नॉर्थईस्ट यूनाइटेड ने अपने घरेलू अभियान की शुरुआत तीन महत्वपूर्ण अंकों के साथ की।