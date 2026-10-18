न्यू चंडीगढ़: भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल की रणजी ट्रॉफी में वापसी निराशाजनक रही। पंजाब की ओर से छत्तीसगढ़ के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप बी मुकाबले में खेलने उतरे गिल सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए। न्यू पीसीए स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में बाएं हाथ के स्पिनर अजय मंडल ने उन्हें बोल्ड कर दिया।

शुभमन गिल की वापसी रही निराशाजनक

शुभमन गिल छत्तीसगढ़ के खिलाफ पंजाब की पारी में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। उनसे पहले विहान मल्होत्रा को धर्मेंद्रसिंह जडेजा ने एलबीडब्ल्यू आउट किया था। इसके बाद गिल क्रीज पर पहुंचे, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं सके। उन्होंने पांच गेंदों का सामना किया और सिर्फ एक रन बनाया।

Gill playing what? In Ranji trophy https://t.co/ldDHIOkDrn — Sawai96 (@Aspirant_9457) October 18, 2026

अजय मंडल ने गिल को किया बोल्ड

छत्तीसगढ़ के बाएं हाथ के स्पिनर अजय मंडल ने पारी के 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर गिल को अपना शिकार बनाया। गेंद अपनी दिशा पर कायम रही और बल्ले तथा पैड के बीच से निकलकर सीधे मिडिल स्टंप पर जा लगी। इस तरह गिल की रणजी ट्रॉफी में वापसी महज पांच गेंदों में समाप्त हो गई।

न्यूजीलैंड दौरे से पहले रेड-बॉल अभ्यास करना चाहते थे गिल

27 वर्षीय शुभमन गिल ने पंजाब के लिए सीजन का पहला मुकाबला असम के खिलाफ नहीं खेला था। हालांकि, न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी अंतरराष्ट्रीय दौरे से पहले रेड-बॉल क्रिकेट में अभ्यास करने के उद्देश्य से उन्होंने छत्तीसगढ़ के खिलाफ मुकाबले के लिए खुद को उपलब्ध कराया।

गिल भारतीय टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन न्यूजीलैंड दौरे पर वह वनडे और टेस्ट टीम में शामिल रहेंगे। इस दौरे पर भारत को पांच वनडे और दो टेस्ट मैच खेलने हैं।

वनडे विश्व कप और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से अहम दौरा

न्यूजीलैंड दौरा भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों का अहम हिस्सा होगा। साथ ही, टेस्ट सीरीज में अच्छे प्रदर्शन से भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को मजबूत करना चाहेगा।

हालांकि, गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच में से केवल शुरुआती तीन वनडे मुकाबले खेलेंगे। इसके बाद वह आखिरी दो वनडे से बाहर रहकर टेस्ट सीरीज की तैयारी करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मुकाबले क्राइस्टचर्च और वेलिंगटन में खेले जाने हैं।