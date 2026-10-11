नई दिल्ली: इंडियन सुपर लीग (ISL) 2026-27 के अपने पहले मुकाबले में बेंगलुरु एफसी ने शानदार वापसी करते हुए स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली (एससी दिल्ली) को 3-2 से हरा दिया। शनिवार को बेंगलुरु के श्री कांतीरवा स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में मेन्नो कोच ने 89वें मिनट में निर्णायक गोल दागकर अपनी टीम को जीत दिलाई। खास बात यह रही कि पहले हाफ में आत्मघाती गोल करने वाले कोच ने ही अंतिम क्षणों में विजयी गोल करके अपनी गलती की भरपाई की।

22वें मिनट में बोरखा मार्टिनेज ने बेंगलुरु को दिलाई बढ़त

बेंगलुरु एफसी ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। टीम ने ऊंचे दबाव के साथ खेलते हुए अपने तेज विंग खिलाड़ियों रयान विलियम्स और अशीक कुरुनियन की मदद से एससी दिल्ली की रक्षापंक्ति पर दबाव बनाया। इसका फायदा 22वें मिनट में मिला, जब पदार्पण कर रहे बोरखा मार्टिनेज ने बाएं पैर से बॉक्स के बाहर से शानदार शॉट लगाकर गेंद को गोल के निचले बाएं कोने में पहुंचा दिया। रयान विलियम्स ने इस गोल में सहायता की और बेंगलुरु एफसी ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।

चार मिनट बाद रोड्रिगिन्हो ने एससी दिल्ली को बराबरी दिलाई

बेंगलुरु की बढ़त ज्यादा देर तक कायम नहीं रही। एससी दिल्ली ने तुरंत जवाब देते हुए 26वें मिनट में स्कोर 1-1 कर दिया। युवा मिडफील्डर हनामते ने बराबरी के गोल का मौका बनाने में अहम भूमिका निभाई, जिसका फायदा उठाकर रोड्रिगिन्हो ने नजदीक से दाएं पैर से शानदार फिनिश किया। इस गोल के साथ एससी दिल्ली ने मुकाबले में वापसी कर ली।

मेन्नो कोच के आत्मघाती गोल से एससी दिल्ली आगे

एससी दिल्ली ने 32वें मिनट में मुकाबले का रुख अपने पक्ष में कर लिया। जुआन पेना ने अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए बेंगलुरु एफसी के पेनल्टी बॉक्स में प्रवेश किया और खतरनाक क्रॉस दिया। इस दौरान बेंगलुरु के डिफेंडर मेन्नो कोच गेंद को रोकने की कोशिश में उसे अपने ही गोल में डाल बैठे। इस आत्मघाती गोल के कारण एससी दिल्ली ने 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। हाफ टाइम तक यही स्कोर बना रहा।

75वें मिनट में मार्टिनेज ने दूसरा गोल कर बराबरी कराई

दूसरे हाफ में बेंगलुरु एफसी ने बराबरी के लिए अपने हमले तेज कर दिए। लगातार कोशिशों के बाद टीम को 75वें मिनट में सफलता मिली। स्पेनिश खिलाड़ी बोरखा मार्टिनेज ने बाएं ओर से बॉक्स के अंदर से बाएं पैर से सटीक शॉट लगाकर अपना दूसरा गोल किया। मिहाइलो पेरोविच ने इस गोल में सहायता की। मार्टिनेज के इस गोल से मुकाबला 2-2 की बराबरी पर पहुंच गया और बेंगलुरु एफसी की जीत की उम्मीदें फिर मजबूत हो गईं।

युवा खिलाड़ी सोहम वर्षणेय ने बदला मैच का रुख

बराबरी के बाद बेंगलुरु एफसी ने तीन अंक हासिल करने के लिए लगातार आक्रमण जारी रखे। युवा मिडफील्डर सोहम वर्षणेय को मैदान पर उतारने का फैसला टीम के लिए अहम साबित हुआ। स्थानापन्न खिलाड़ी ने आते ही आक्रमण में नई ऊर्जा भरी और मेजबान टीम के लिए गोल के अवसर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

89वें मिनट में मेन्नो कोच ने हेडर से दिलाई जीत

मुकाबले का निर्णायक पल 89वें मिनट में आया। सोहम वर्षणेय ने बॉक्स के अंदर शानदार क्रॉस दिया, जिस पर मेन्नो कोच ने ऊंची छलांग लगाते हुए हेडर से गेंद को गोल में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ बेंगलुरु एफसी ने 3-2 की बढ़त हासिल कर ली और मुकाबले में जीत लगभग सुनिश्चित कर दी। पहले हाफ में आत्मघाती गोल करने वाले कोच के लिए यह गोल किसी शानदार वापसी से कम नहीं था।

एससी दिल्ली ने भी दिखाया दम, लेकिन जीत से चूकी टीम

एससी दिल्ली ने पूरे मुकाबले में बेंगलुरु एफसी को कड़ी टक्कर दी। टीम ने पहले गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और हाफ टाइम तक 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। हालांकि, दूसरे हाफ में बेंगलुरु एफसी के लगातार हमलों को रोकने में टीम नाकाम रही। अंतिम मिनटों में मेन्नो कोच के गोल ने एससी दिल्ली की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

ISL 2026-27 में बेंगलुरु एफसी ने तीन अंकों से खोला खाता

इस रोमांचक जीत के साथ बेंगलुरु एफसी ने इंडियन सुपर लीग 2026-27 में अपने अभियान की शुरुआत तीन अंकों के साथ की। बोरखा मार्टिनेज के दो गोल और मेन्नो कोच के अंतिम क्षणों में किए गए विजयी गोल ने टीम को यादगार जीत दिलाई। दूसरी ओर, एससी दिल्ली को कड़ी चुनौती देने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा।