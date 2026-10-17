मारगांव (गोवा) : इंडियन सुपर लीग (ISL) 2026-27 में रविवार को चर्चिल ब्रदर्स एससी गोवा और मौजूदा चैंपियन ईस्ट बंगाल एफसी के बीच मुकाबला खेला जाएगा। फतोर्डा स्टेडियम में होने वाले इस मैच में चर्चिल ब्रदर्स की टीम अपनी शानदार शुरुआत को बरकरार रखना चाहेगी, जबकि ईस्ट बंगाल की नजरें जीत के साथ खिताब बचाने के अभियान का आगाज करने पर होंगी।

शानदार जीत के बाद उतरेगा चर्चिल ब्रदर्स

चर्चिल ब्रदर्स ने अपने पहले आईएसएल मुकाबले में मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर सबको प्रभावित किया था। इस मैच में गौरव बोरा ने टीम के लिए पहला गोल किया, जबकि कोलंबिया के स्ट्राइकर सेबेस्टियन गुटिरेज ने मुकाबले के अंतिम क्षणों में निर्णायक गोल दागकर टीम को तीन अंक दिलाए। अब टीम लगातार दूसरे घरेलू मुकाबले में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी।

कोच को टीम से और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद

चर्चिल ब्रदर्स के मुख्य कोच दिमित्रिस दिमित्रियो ने मुंबई सिटी के खिलाफ जीत पर खुशी जताई, लेकिन माना कि टीम को अभी अपने खेल में सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "हमने जीत हासिल की और पहले तीन अंक भी मिले, लेकिन सुधार की काफी गुंजाइश है। हमने कड़ी मेहनत की है और पिछले मैच का विश्लेषण किया है। मुझे विश्वास है कि रविवार को हम और बेहतर फुटबॉल खेलेंगे।"

नए खिलाड़ियों के साथ उतरेगा ईस्ट बंगाल

मौजूदा चैंपियन ईस्ट बंगाल इस मुकाबले से अपने घरेलू लीग अभियान की शुरुआत करेगा। टीम में गोलकीपर फुर्बा लाचेनपा, मिडफील्डर डैनी रामिरेज, ऑस्ट्रेलियाई अटैकर क्रिस इकोनोमिडिस, स्ट्राइकर अके लोबा और पोलैंड के लुकास जोवलिंस्की जैसे नए खिलाड़ी शामिल हुए हैं। टीम हाल ही में एएफसी चैंपियंस लीग टू में इराक के अल-शॉर्टा से 2-3 से हार गई थी, जिसमें डेविड लालहलानसांगा ने दोनों गोल किए थे।

ईस्ट बंगाल के कोच ने चर्चिल ब्रदर्स को बताया खतरनाक टीम

ईस्ट बंगाल के मुख्य कोच एंटोनियो लोपेज हबास ने मुकाबले को चुनौतीपूर्ण बताते हुए कहा कि उनकी टीम का लक्ष्य तीन अंक हासिल करना है। उन्होंने कहा, "यह हमारे लिए खतरनाक मुकाबला है और सामने एक खतरनाक टीम है। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें अपने खेल का स्तर बेहतर करना होगा। हमारा लक्ष्य तीन अंक हासिल करना है।"

दोनों टीमों के बीच पुरानी प्रतिद्वंद्विता

ईस्ट बंगाल और चर्चिल ब्रदर्स का भारतीय फुटबॉल में पुराना इतिहास रहा है। दोनों टीमें नेशनल फुटबॉल लीग और आई-लीग में भी एक-दूसरे के खिलाफ खेल चुकी हैं। फरवरी 2020 में दोनों के बीच पिछला मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा था। रविवार को होने वाला मैच आईएसएल इतिहास में दोनों टीमों की पहली भिड़ंत होगी।