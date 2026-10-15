नई दिल्ली: इंडियन सुपर लीग के नए सीजन में पंजाब FC ने जीत के साथ शुरुआत की। मेसी बौली ने मैच के पहले ही मिनट में गोल दागा और इंजरी टाइम में दूसरा गोल करके टीम को पूरे तीन अंक दिलाए। ओडिशा FC की ओर से थोइबा मोइरांगथेम ने बराबरी का गोल किया।

पंजाब FC ने आखिरी मिनट में पलटा मैच, मेसी बौली बने हीरो

पंजाब FC ने इंडियन सुपर लीग (ISL) 2026-27 के अपने पहले मुकाबले में बुधवार, 14 अक्टूबर को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ओडिशा FC को 2-1 से हरा दिया। मुकाबले के हीरो मेसी बौली रहे, जिन्होंने मैच के शुरुआती मिनट में गोल करके पंजाब को बढ़त दिलाई और फिर 90+5वें मिनट में निर्णायक गोल दागकर टीम की जीत पक्की कर दी।

पहले मिनट में गोल, पंजाब FC को मिली स्वप्निल शुरुआत

पंजाब FC ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए। मोहम्मद उवैस के बॉक्स में दिए गए क्रॉस पर मेसी बौली ने दाएं पैर से शानदार फिनिश करते हुए गेंद को गोलपोस्ट के निचले दाएं कोने में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ पंजाब ने शुरुआती बढ़त हासिल कर ली और घरेलू दर्शकों के सामने अपने अभियान का जोरदार आगाज किया।

ओडिशा FC ने सेट-पीस पर की वापसी

शुरुआती झटके के बाद ओडिशा FC ने वापसी की कोशिश तेज कर दी। मैच के 15वें मिनट में ललथाथांगा खावलरिंग के कॉर्नर पर थोइबा मोइरांगथेम ने शानदार हेडर लगाकर गेंद को गोल में पहुंचा दिया। इस गोल से स्कोर 1-1 हो गया और मुकाबला फिर बराबरी पर आ गया।

पहले हाफ में दोनों टीमों ने बढ़त हासिल करने के मौके बनाए। पंजाब की ओर से अल्फ्रेड प्लानास ने ओडिशा के गोलकीपर ऋतिक तिवारी की परीक्षा ली, जबकि महमूद ईद को भी गोल करने का अवसर मिला। रिकी शाबोंग और बिजॉय वर्गीस ने भी पंजाब के लिए मौके बनाए। हालांकि, दोनों टीमें हाफ टाइम तक दूसरा गोल नहीं कर सकीं।

दूसरे हाफ में बढ़ा रोमांच, दोनों टीमों ने लगाए जोर

दूसरे हाफ की शुरुआत में ओडिशा के जॉर्जी अबुरजानिया का शॉट क्रॉसबार के ऊपर से निकल गया। दूसरी ओर, प्लानास के क्रॉस पर बौली भी गोल करने से चूक गए। पंजाब ने लगातार दबाव बनाए रखा, लेकिन ऋतिक तिवारी ने डिएगो रापोसो के प्रयास को रोककर अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा।

61वें मिनट में खैमिनथांग लुंगडिम के क्रॉस पर बिजॉय वर्गीस के हेडर से पंजाब को बढ़त दिलाने का मौका मिला, लेकिन गेंद निशाने से बाहर चली गई। इसके बाद ओडिशा ने वर्टन नासिमेंटो और लालरिनफेला खियांगते को मैदान पर उतारकर आक्रमण तेज किया।

आखिरी मिनटों में ओडिशा ने बनाया दबाव

मैच के अंतिम चरण में ओडिशा FC ने लगातार हमले किए। रहीम अली और स्टीफन एजे ने हेडर के जरिए गोल करने की कोशिश की, जबकि महमूद ईद के एक प्रयास को पंजाब के गोलकीपर अर्शदीप सिंह ने रोक दिया।

85वें मिनट में पंजाब के स्थानापन्न खिलाड़ी गुरकीरत सिंह के शॉट को तिवारी ने शानदार तरीके से बचाया। अगले ही मिनट उवैस का लंबी दूरी से लगाया गया प्रयास गोलपोस्ट के करीब से बाहर निकल गया। इंजरी टाइम में सुहैर वीपी और निहाल सुधीश ने ओडिशा के लिए मौके बनाए, लेकिन अर्शदीप ने पंजाब की रक्षापंक्ति को मजबूती से संभाले रखा।

90+5वें मिनट में मेसी बौली का निर्णायक गोल

जब मुकाबला ड्रॉ की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा था, तभी पंजाब FC ने आखिरी क्षणों में बाजी पलट दी। इंजरी टाइम के पांचवें मिनट में विशाल यादव ने बॉक्स के अंदर मेसी बौली को शानदार पास दिया। बौली ने बाएं पैर से बेहतरीन फिनिश करते हुए गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचा दिया।

इस गोल के साथ बौली ने मैच के पहले मिनट और आखिरी पलों में गोल करने का अनोखा कारनामा किया। उनके दो गोल की बदौलत पंजाब FC ने 2-1 से जीत दर्ज की और ISL 2026-27 में अपने अभियान की शुरुआत तीन अंकों के साथ की।