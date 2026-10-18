नई दिल्ली: IPL 2027 से पहले भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को लेकर ट्रेड की अटकलें तेज हो गई हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक के चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में शामिल होने की चर्चाओं के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने एक अलग ही संभावना जताई है। अश्विन के मुताबिक, हार्दिक को अपनी टीम में शामिल करने की दौड़ में राजस्थान रॉयल्स (RR) आगे हो सकती है।

CSK में हार्दिक की एंट्री को लेकर क्यों हो रही चर्चा?

सोशल मीडिया पर ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज खिलाड़ी एमएस धोनी व्यक्तिगत रूप से हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल होने के लिए मना सकते हैं। पांच बार की आईपीएल चैंपियन CSK के लिए हार्दिक का जुड़ना टीम को मजबूत करने वाला कदम हो सकता है।

हालांकि, पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि इस तरह के ट्रेड की संभावना फिलहाल काफी कम है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि हार्दिक का CSK में आना टीम के लिए अच्छा होगा, लेकिन अभी इसे तय मानना जल्दबाजी होगी।

अश्विन बोले- हार्दिक पांड्या का CSK में आना मुश्किल

हार्दिक और धोनी के संभावित साथ को लेकर चल रही चर्चाओं पर अश्विन ने कहा, 'ऐसी बातें हो रही हैं कि धोनी व्यक्तिगत रूप से हार्दिक पांड्या को CSK में आने के लिए मनाएंगे। हार्दिक का टीम में शामिल होना CSK के लिए शानदार कदम होगा। लेकिन मेरी राय में इसकी संभावना काफी कम है।'

अश्विन के इस बयान से साफ है कि CSK में हार्दिक की संभावित एंट्री को लेकर अभी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। फिलहाल यह मामला चर्चाओं और अटकलों तक ही सीमित है।

राजस्थान रॉयल्स की ओर जा सकते हैं हार्दिक?

अश्विन ने हार्दिक पांड्या के संभावित अगले ठिकाने के रूप में राजस्थान रॉयल्स का नाम लिया। उनके मुताबिक, ट्रेड की दौड़ में राजस्थान की स्थिति मजबूत हो सकती है।

अश्विन ने कहा, "मैंने जो सुना है, उसके मुताबिक हार्दिक के ट्रेड के मामले में राजस्थान रॉयल्स सूची में सबसे ऊपर है।" हालांकि, यह अश्विन की जानकारी और राय पर आधारित बयान है। हार्दिक के भविष्य को लेकर किसी फ्रेंचाइजी की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

15 नवंबर तक रिटेंशन की समयसीमा, दिसंबर में होगी नीलामी

आईपीएल 2027 से पहले खिलाड़ियों के ट्रेड और रिटेंशन को लेकर अगले महीने गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक, खिलाड़ियों को रिटेन करने की अंतिम तारीख 15 नवंबर है, जबकि आईपीएल नीलामी दिसंबर में प्रस्तावित है।ऐसे में हार्दिक पांड्या को लेकर किसी भी संभावित ट्रेड पर फ्रेंचाइजी के बीच बातचीत आगे बढ़ सकती है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मुंबई इंडियंस उन्हें टीम में बनाए रखेगी या किसी अन्य फ्रेंचाइजी के साथ समझौता करेगी।

हार्दिक के भविष्य पर अब सभी की नजरें

आईपीएल 2027 से पहले हार्दिक पांड्या का भविष्य फ्रेंचाइजी क्रिकेट की सबसे चर्चित खबरों में शामिल हो गया है। एक ओर CSK में उनके शामिल होने की अटकलें हैं, तो दूसरी ओर अश्विन ने राजस्थान रॉयल्स को संभावित विकल्प बताया है।फिलहाल किसी भी ट्रेड की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में हार्दिक मुंबई इंडियंस के साथ बने रहेंगे या किसी नई टीम की जर्सी में नजर आएंगे, इसका जवाब आने वाले हफ्तों में मिल सकता है।