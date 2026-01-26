स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर टीम इंडिया पर बड़ा भरोसा जताया है। पठान का मानना है कि मौजूदा फॉर्म और आक्रामक खेल को देखते हुए भारत को रोकना किसी भी टीम के लिए “लगभग नामुमकिन” नजर आ रहा है। यह बयान उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की दमदार जीत के बाद दिया, जहां टीम इंडिया ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली।

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की दबदबे वाली जीत

गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में भारत ने पहले शानदार गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को 153/9 के स्कोर पर रोक दिया। इसके बाद बल्लेबाजों ने बेखौफ अंदाज में लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 10 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया। शुरुआती ओवर में संजू सैमसन के शून्य पर आउट होने के बावजूद टीम इंडिया का आक्रामक रवैया बिल्कुल नहीं बदला।

अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी

इस ऐतिहासिक रनचेज में अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 20 गेंदों पर नाबाद 68 रन ठोके। उनकी इस पारी में 7 चौके और 5 छक्के शामिल रहे और उनका स्ट्राइक रेट 340 का रहा। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी 26 गेंदों पर नाबाद 57 रन बनाकर अभिषेक का बखूबी साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत की आक्रामक सोच को एक बार फिर साबित कर दिया।

‘इस टीम के खिलाफ कोई सेफ जोन नहीं’ – इरफान पठान

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए इरफान पठान ने कहा, 'इस भारतीय टीम को हराना लगभग नामुमकिन लग रहा है। जिस तरह का क्रिकेट ये खेल रहे हैं, उसमें गेंदबाजों के लिए कोई सेफ जोन नहीं बचा है। विकेट गिरने के बाद भी भारत का अटैक कम नहीं होता।'

दुनिया की बड़ी टीमों के लिए खतरे की घंटी

पठान का मानना है कि भारत की यह आक्रामक शैली ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीमों को भी डरा सकती है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर विकेट गिरने के बाद गेंदबाजों को राहत मिलती है, लेकिन इस भारतीय टीम के खिलाफ ऐसा बिल्कुल नहीं है।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत का शानदार फॉर्म

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होगा। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया 2024 में जीते गए खिताब का बचाव करने उतरेगी। इस सीरीज में अभिषेक शर्मा अब तक 152 रन बना चुके हैं, जबकि सूर्यकुमार यादव 171 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे हैं। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह (3/17) और हार्दिक पांड्या ने अहम योगदान दिया है।

वर्ल्ड कप से पहले भारत बना सबसे बड़ा दावेदार

लगातार जीत और खिलाड़ियों की शानदार फॉर्म को देखते हुए टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 की सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरी है। इरफान पठान के मुताबिक, मौजूदा हालात में हर विरोधी टीम भारत से डर रही होगी।