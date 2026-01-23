स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय क्रिकेट को एक नया सुपरस्टार मिल चुका है और वह नाम है अभिषेक शर्मा। भारत के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का मानना है कि आने वाले टी20 विश्व कप में अभिषेक शर्मा पर पूरी दुनिया की नजर होगी। शानदार फॉर्म, गजब का आत्मविश्वास और घरेलू परिस्थितियों का फायदा—ये सभी चीजें उन्हें टूर्नामेंट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बना सकती हैं। शास्त्री के बयान ने अभिषेक को वर्ल्ड कप का संभावित गेम-चेंजर घोषित कर दिया है।

रवि शास्त्री का बड़ा बयान

मुंबई में आयोजित एक ICC इवेंट के दौरान रवि शास्त्री ने अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की। जब उनसे पूछा गया कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी कौन हो सकता है, तो शास्त्री ने बिना झिझक कहा—“अभिषेक शर्मा, इसमें कोई संदेह नहीं।” शास्त्री के मुताबिक, अभिषेक इस समय जबरदस्त लय में हैं और उनका आत्मविश्वास उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों में शामिल करता है।

नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ धमाका

बुधवार को नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने अपनी काबिलियत का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में 84 रनों की विस्फोटक पारी खेली और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ उनकी साझेदारी भी मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। दोनों ने महज 47 गेंदों में 99 रन जोड़कर भारत को 238 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया।

आत्मविश्वास बना सबसे बड़ी ताकत

रवि शास्त्री का मानना है कि अभिषेक शर्मा का सबसे बड़ा हथियार उनका आत्मविश्वास है। शास्त्री ने कहा कि घरेलू दर्शकों का समर्थन मिलने से अभिषेक और भी खतरनाक हो जाते हैं। उनके शब्दों में, 'अगर अभिषेक रन बनाते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि भारत मैच में आगे रहेगा।' यह बयान दर्शाता है कि टीम इंडिया की सफलता अब काफी हद तक अभिषेक की बल्लेबाजी पर निर्भर हो सकती है।

IPL से इंटरनेशनल स्टार तक का सफर

अभिषेक शर्मा ने IPL 2024 में अपने दमदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा। इसके बाद उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम में मौका मिला। जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने डेब्यू सीरीज में शतक लगाकर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में धमाकेदार एंट्री की। तभी से वह टीम इंडिया के नियमित और भरोसेमंद खिलाड़ी बन चुके हैं।

पावरप्ले में भारत की सबसे बड़ी ताकत

अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम को पावरप्ले ओवरों में आक्रामक शुरुआत देने में अहम भूमिका निभाई है। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी बेखौफ हिटिंग भारत को विपक्षी टीमों पर दबाव बनाने में मदद करती है। उनकी वजह से भारत कई बार 230 से अधिक का स्कोर खड़ा करने में सफल रहा है, जो टी20 क्रिकेट में बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा देता है।

भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन