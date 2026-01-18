स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर को नंबर तीन पर बल्लेबाज़ी के लिए सबसे मुफ़ीद विकल्प बताया है। पठान का मानना है कि स्पिन और तेज गेंदबाज़ी, दोनों के खिलाफ अय्यर की मजबूती उन्हें इस अहम पोज़िशन के लिए परफेक्ट बनाती है।

टी20 टीम में श्रेयस अय्यर की एंट्री

फिलहाल श्रेयस अय्यर भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। उन्हें टी20 टीम में तिलक वर्मा के चोटिल होने के बाद रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया है। तिलक वर्मा, जिन्होंने एशिया कप 2025 फाइनल में अहम भूमिका निभाई थी, चोट के कारण पूरी टी20 सीरीज़ से बाहर हो गए हैं।

इरफान पठान की दलील: क्यों नंबर तीन पर अय्यर?

रोबिन उथप्पा के साथ बातचीत के दौरान इरफान पठान ने श्रेयस अय्यर की बल्लेबाज़ी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अय्यर स्पिन के खिलाफ तो बेहतरीन हैं ही, साथ ही अब वह तेज़ गेंदबाज़ों को भी उसी आत्मविश्वास से खेल रहे हैं।

पठान ने IPL के एक मुकाबले का ज़िक्र करते हुए बताया कि कैसे श्रेयस अय्यर ने जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका जड़ा था। उनके मुताबिक, बुमराह की यॉर्कर को संभालना ही मुश्किल होता है, लेकिन अय्यर ने न सिर्फ गेंद को देर से खेला बल्कि फील्डर की पोज़िशन को समझते हुए उसे बाउंड्री तक पहुंचाया।

टी20 सीरीज में भारत को मिलेगा अनुभव का फायदा

इरफान पठान का मानना है कि नंबर तीन पर श्रेयस अय्यर के आने से भारत की बल्लेबाज़ी को स्थिरता मिलेगी। वह हालात के हिसाब से आक्रामक या संभलकर खेलने की क्षमता रखते हैं, जो टी20 क्रिकेट में बेहद अहम है।

भारत की अपडेटेड टी20 टीम (न्यूज़ीलैंड के खिलाफ)

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (पहले तीन टी20), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई।