स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम ने क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ अपना दबदबा बरकरार रखा और हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम ने रविवार को महिला वनडे विश्व कप मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर 88 रनों से जीत दर्ज की। इस जीत के बाद भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने पाकिस्तान का मजाब उड़ाया है।

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रनों का स्कोर बनाया, जिसमें हरलीन देओल ने सर्वाधिक 46 रन बनाए। बाद में भारत ने पाकिस्तान को 159 रनों पर ढेर कर दिया जिसमें क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने तीन-तीन विकेट लिए। इस शानदार जीत के बाद पठान ने X (पहले ट्विटर) पर किसी का नाम लिए बिना लिखा, 'बस एक और रविवार, खाओ, सोओ, जीतो, दोहराओ, टीम इंडिया।'

गौर हो कि हाल ही में संपन्न एशिया कप में भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को तीन बार हराया था। पहला ग्रुप स्टेज मैच 14 सितंबर को खेला गया, उसके बाद 21 सितंबर को सुपर फोर और फिर 28 सितंबर को फाइनल मैच में मात दी। महिला टीम की जीत के साथ भारत ने एक महीने के भीतर पाकिस्तान पर 4 बार जीत दर्ज की। हालांकि अकेले महिला टीम की बात करें तो इस जीत के बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 12-0 का रिकॉर्ड कर दिया है।

Just another Sunday of Eat. Sleep. Win. Repeat. 🇮🇳 TeamIndia — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 5, 2025

हरमनप्रीत ने मैच के बाद कहा, 'बहुत खुशी की बात है, हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैच और मुझे यकीन है कि घर पर भी सभी खुश होंगे। सच कहूं तो, इस पिच पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं था। हम बस ज़्यादा देर तक बल्लेबाजी करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि हम कितने रन बना सकते हैं। जब हम मई में त्रिकोणीय सीरीज में यहां खेले थे, तब पिचें अलग थीं। लेकिन पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के कारण पिच पर थोड़ी 'पकड़' थी। सबसे जरूरी था कि हम अंत तक विकेट बचाकर रखें ताकि हम अच्छा प्रदर्शन कर सकें।' टीम इंडिया अब गुरुवार को विशाखापत्तनम में अपने अगले महिला वनडे विश्व कप मैच में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी।

