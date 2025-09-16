स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में रविवार 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबले में भारतीय टीम ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। एकतरफा मुकाबले के बाद 2007 के टी20 विश्व विजेता इरफान पठान (Ifran Pathan) ने को यकीन है कि मुंबई (Mumbai) और पंजाब (Punjab) जैसी भारत की घरेलू टीमें मौजूदा पाकिस्तानी टीम (Pakistan Cricket) को हरा सकती हैं।

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान 20 ओवरों में 9 विकेट पर 127 रन ही बना सका। जवाब में भारत ने 15.5 ओवरों में 7 विकेट शेष रहते जीत हासिल कर ली। कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट लिए उसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने 37 गेंदों में नाबाद 47 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई।

पठान ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर कहा, 'अगर आप पूछें कि हमारी कौन सी घरेलू टीम पाकिस्तान को हरा सकती है, तो मुझे पूरा यकीन है कि मुंबई उन्हें हरा सकती है। पंजाब उन्हें हरा सकती है। अब, कौन सी IPL टीम पाकिस्तान को हरा सकती है? कई टीमें।'

भारत के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने गेंदबाजी आक्रमण में ढेर सारे स्पिनरों को शामिल किया, लेकिन इस रणनीति से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। 41 वर्षीय पठान ने कहा कि यह मैच भारतीय टीम के भविष्य के लिए एक अभ्यास मैच जैसा लग रहा था। नायर ने पठान के साथ इसी बातचीत में कहा, 'हम सोच रहे थे कि मैच को कैसे आगे बढ़ाया जाए। पाकिस्तान स्पिनरों के साथ आया था और उनके पास तेज गेंदबाज नहीं थे। उनकी गेंदबाजी अलग थी, लेकिन कोई खास फर्क नहीं था। शुरुआत से लेकर आखिर तक, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने और लक्ष्य का पीछा करने के बाद पाकिस्तान बिल्कुल भी मुकाबले में नहीं था। भारत बनाम भारत खेल था और यह भविष्य के लिए एक अभ्यास मैच जैसा था।'