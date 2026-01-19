नई दिल्ली : पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफ़ान पठान का मानना ​​है कि नीतीश कुमार रेड्डी को न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में शुरू से ही खेलना चाहिए था और वह हार्दिक पांड्या की जगह एक अच्छे बैकअप हो सकते हैं। पठान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में रेड्डी के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अर्धशतक और बड़े शॉट्स से अपनी क्षमता दिखाई। रेड्डी की गेंदबाजी की गति (135 किमी प्रति घंटा) और साझेदारियों ने पठान को प्रभावित किया और उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को एक अच्छा ऑलराउंडर विकसित करने के लिए उन्हें मौका देना चाहिए।

रविवार को इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी मैच में रेड्डी का प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा, बल्ले से उन्होंने 57 गेंदों में 53 रन बनाए जिसमें दो चौके और दो छक्के शामिल थे और विराट कोहली के साथ 88 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी की, हालांकि, उनके प्रयास बेकार गए क्योंकि कीवी टीम ने भारत को 41 रनों से हरा दिया।

पठान ने कहा, 'नीतीश कुमार रेड्डी एक पॉजिटिव बात थे। उन्होंने बल्ले से अर्धशतक बनाया और रेड्डी ने राजकोट में वाशिंगटन सुंदर की जगह खेला। मुझे लगा कि उन्हें पहले मैच से ही खेलना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, रेड्डी ने दिखाया कि उनमें बड़े शॉट खेलने की क्षमता है और वह स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं। रेड्डी दोनों मैचों में अच्छी साझेदारियों में भी शामिल थे। रेड्डी आसानी से बड़े शॉट खेल सकते हैं, चाहे वह पुल शॉट हो या सीधे खेलना। जिस तरह से नीतीश कुमार रेड्डी ने गेंदबाजी की, उन्होंने 135 की स्पीड को छुआ। यह एक अच्छी स्पीड है, और यह दिखाता है कि उनमें हार्दिक पांड्या का बैकअप बनने की क्षमता है। अगर रेड्डी फेल भी होते हैं, तो भी मैनेजमेंट को उन्हें मौका देना चाहिए और भारत को आखिरकार एक अच्छा ऑलराउंडर मिल जाएगा।'

रेड्डी ने 2024 में भारत की T20I और टेस्ट टीम में जगह बनाई और साल का अंत MCG में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में शतक के साथ किया। उन्होंने भारत के लिए 4 वनडे खेले हैं जिसमें 33.33 की औसत से 100 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 10 मैचों में 26.40 की औसत से 396 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक शामिल है, जबकि गेंदबाज़ी में, रेड्डी ने 4.25 की इकॉनमी रेट से 8 विकेट लिए हैं।