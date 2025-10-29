स्पोर्ट्स डेस्क: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने कप्तान सूर्यकुमार यादव का बचाव करते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर वह अपने पुराने अंदाज में रन बना सकते हैं। सूर्यकुमार इस समय खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और पिछले एक साल में टी20 इंटरनेशनल में कोई भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं।

इरफान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “एक चिंता की बात सूर्यकुमार की फॉर्म है। अगर आप पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखें तो उनका स्ट्राइक रेट 166 था और उनसे ज़्यादा रन किसी ने नहीं बनाए। अब औसत 20 के आसपास है, यानी फॉर्म नीचे गई है। लेकिन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की पिचें उनके खेल के लिए बिल्कुल मुफीद हैं।”

पठान ने याद दिलाया कि जब सूर्यकुमार ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था, तब उन्होंने जॉफ्रा आर्चर की तेज गेंद पर शानदार शॉट खेला था, “अगर कोई खिलाड़ी गेंदबाज की रफ्तार का इतने अच्छे से इस्तेमाल करता है, तो वो उसकी ताकत होती है।”

हालांकि बल्ले से रन नहीं आ रहे, लेकिन बतौर कप्तान सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड शानदार रहा है। भारत ने उनके नेतृत्व में 2025 एशिया कप जीता और अब तक कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं हारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज सूर्यकुमार के लिए फॉर्म में लौटने का बड़ा मौका होगी, खासकर 2026 टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए।