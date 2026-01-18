स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर चल रहे वेन्यू विवाद पर क्रिकेट आयरलैंड ने सस्पेंस खत्म कर दिया है। आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी टीम ग्रुप स्टेज के सभी मुकाबले श्रीलंका में ही खेलेगी और शेड्यूल में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सुरक्षा कारणों से भारत में खेलने से इनकार करते हुए ICC से ग्रुप बदलने की मांग की है।

क्या आयरलैंड से ग्रुप बदलेगा बांग्लादेश?

बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, BCB ने ICC को सुझाव दिया था कि बांग्लादेश और आयरलैंड अपने-अपने ग्रुप की अदला-बदली कर लें, ताकि बांग्लादेश को भारत यात्रा से बचाया जा सके। हालांकि, Cricket Ireland ने इस प्रस्ताव को लेकर पूरी तरह स्थिति साफ कर दी है।

क्रिकेट आयरलैंड के एक अधिकारी ने क्रिकबज़ से कहा, 'हमें साफ तौर पर आश्वासन मिला है कि हमारे मैच तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। हम ग्रुप स्टेज के सभी मुकाबले श्रीलंका में ही खेलेंगे।'

आयरलैंड का ग्रुप और वेन्यू

आयरलैंड को ग्रुप B में रखा गया है, जिसमें श्रीलंका (को-होस्ट), ऑस्ट्रेलिया, ज़िम्बाब्वे, ओमान शामिल हैं। ग्रुप B के सभी मुकाबले कैंडी और कोलंबो (श्रीलंका) में खेले जाएंगे।

बांग्लादेश की चिंता: भारत में खेलने से इनकार

वहीं बांग्लादेश को ग्रुप C में रखा गया है, जहां उसका सामना वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, नेपाल, इटली से होना है। ग्रुप C के मैच कोलकाता और मुंबई में प्रस्तावित हैं, लेकिन BCB ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत आने पर आपत्ति जताई है।

ICC और BCB के बीच अहम बैठक

शनिवार को ढाका में ICC और BCB के बीच इस मुद्दे पर बैठक हुई। इस बैठक में ICC की ओर से एंड्रयू एफग्रेव (Integrity Unit) मौजूद थे, जबकि गौरव सक्सेना वीज़ा कारणों से ऑनलाइन जुड़े। BCB की ओर से अध्यक्ष नजमुल हसन, वरिष्ठ अधिकारी और CEO भी शामिल रहे।

BCB ने बयान में कहा, 'अन्य मुद्दों के साथ-साथ, न्यूनतम लॉजिस्टिक बदलाव के तहत बांग्लादेश को किसी अन्य ग्रुप में शिफ्ट करने की संभावना पर चर्चा हुई।' हालांकि, एक रिपोर्ट के अनुसार ICC इस प्रस्ताव से सहमत नहीं दिखा।

टूर्नामेंट शेड्यूल

शुरुआत: 7 फरवरी 2026

फाइनल: 8 मार्च 2026

डिफेंडिंग चैंपियन: भारत