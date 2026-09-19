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नई दिल्ली : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 के प्लेयर ऑक्शन की तारीख को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 2027 सीजन के लिए प्लेयर ऑक्शन दिसंबर के दूसरे हफ्ते में कराने का फैसला किया है। यह मौजूदा 2023-27 चक्र का आखिरी मिनी ऑक्शन होगा। इसके साथ ही IPL की 20वीं सालगिरह को खास अंदाज में मनाने की भी तैयारी है।

दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होगा IPL 2027 ऑक्शन

BCCI ने IPL 2027 के प्लेयर ऑक्शन की तारीख को लेकर स्थिति साफ कर दी है। नीलामी दिसंबर 2026 के दूसरे हफ्ते में आयोजित की जाएगी। यह मौजूदा 2023-27 चक्र का आखिरी मिनी ऑक्शन होगा। हालांकि, अभी ऑक्शन की सटीक तारीख की घोषणा नहीं की गई है।

भारत में होगी मिनी ऑक्शन की वापसी

IPL का मिनी ऑक्शन हाल के वर्षों में विदेशों में आयोजित किया गया था, लेकिन 2027 में इसकी भारत में वापसी होगी। इससे पहले भारत ने 2023 में कोच्चि में IPL ऑक्शन की मेजबानी की थी। इसके बाद नीलामी दुबई, जेद्दा और अबू धाबी में आयोजित की गई। ऐसे में 2027 का ऑक्शन एक बार फिर भारत में होने जा रहा है।

ऑक्शन का वेन्यू अभी तय नहीं

IPL 2027 के ऑक्शन की तारीख सामने आ गई है, लेकिन आयोजन स्थल को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। BCCI होटल की उपलब्धता और अन्य लॉजिस्टिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत के किसी शहर का चयन करेगा। इसका मतलब है कि ऑक्शन किस शहर में होगा, इसका खुलासा बाद में किया जाएगा।

IPL की 20वीं सालगिरह पर होगा खास जश्न

IPL 2027 का सीजन लीग के लिए खास होने वाला है, क्योंकि इसी दौरान टूर्नामेंट की 20वीं सालगिरह मनाई जाएगी। लीग की शुरुआत 2008 में हुई थी और 2027 में इसके 20 साल पूरे होंगे। BCCI इस मौके को खास बनाने के लिए 2027 सीजन के दौरान विशेष समारोह आयोजित करने की तैयारी में है। हालांकि, इन समारोहों का पूरा कार्यक्रम अभी सामने नहीं आया है।

Impact Player नियम पर भी जारी है चर्चा

IPL 2027 से पहले Impact Player नियम को लेकर भी फ्रेंचाइजियों के बीच चर्चा जारी है। कुछ टीमें इस नियम को बरकरार रखने के पक्ष में हैं, जबकि कुछ अन्य टीमें इसे स्थायी रूप से हटाने की मांग कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI ने IPL फ्रेंचाइजियों से Impact Player नियम को लेकर उनकी राय और फीडबैक मांगा है। अब टीमों के सुझावों के आधार पर इस नियम को लेकर आगे फैसला लिया जा सकता है।

मौजूदा चक्र का होगा आखिरी मिनी ऑक्शन

IPL 2027 का प्लेयर ऑक्शन 2023-27 चक्र का आखिरी मिनी ऑक्शन होगा। नीलामी के दौरान टीमों को अपने स्क्वॉड में जरूरी बदलाव और खाली स्लॉट भरने का मौका मिलेगा। फिलहाल ऑक्शन की सटीक तारीख और शहर की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। BCCI की ओर से होटल उपलब्धता और अन्य व्यवस्थाओं के आधार पर आयोजन स्थल तय किया जाएगा।