नई दिल्ली: चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2027 के लिए जहीर खान को अपना नया हेड कोच नियुक्त किया है। अब इस नियुक्ति को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। CSK के CEO काशी विश्वनाथन ने बताया कि एमएस धोनी ने जहीर खान का नाम हेड कोच के पद के लिए सुझाया था। हालांकि, जहीर को इस जिम्मेदारी के लिए राजी करना आसान नहीं था और उन्होंने फैसला लेने में समय लिया।

धोनी ने सुझाया था जहीर खान का नाम

CSK ने 21 सितंबर को जहीर खान को आईपीएल के लिए अपना नया हेड कोच नियुक्त करने का ऐलान किया। वह स्टीफन फ्लेमिंग की जगह लेंगे, जिन्होंने 18 साल तक फ्रेंचाइजी के साथ काम किया। रिपोर्ट के मुताबिक, टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने ही जहीर खान के नाम की सिफारिश की थी।

CSK के CEO काशी विश्वनाथन ने बताया कि जहीर के नाम पर टीम के क्रिकेट मैनेजमेंट ने भी सहमति जताई। इसमें फ्रेंचाइजी की मालिक रूपा गुरुनाथ और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ शामिल थे।

CSK CEO ने बताया- जहीर को मनाना आसान नहीं था

काशी विश्वनाथन ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, 'एमएस ने ही जहीर का नाम सुझाया था और रूपा तथा ऋतुराज गायकवाड़ वाली क्रिकेट मैनेजमेंट टीम ने भी माना कि वह इस भूमिका के लिए सही हैं। उन्होंने पहले आईपीएल में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ काम किया है और इसी अनुभव को देखते हुए हमें लगा कि वह सही विकल्प हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'उन्हें इस भूमिका के लिए मनाना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें कुछ समय लगा। हालांकि, आखिरकार वह हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गए।'

मुंबई और लखनऊ के साथ काम कर चुके हैं जहीर

जहीर खान के पास आईपीएल में कोचिंग और मैनेजमेंट का अच्छा अनुभव है। वह मुंबई इंडियंस के साथ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस की भूमिका में काम कर चुके हैं। इसके अलावा वह लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मेंटर और बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं।

CSK को उम्मीद है कि जहीर का यह अनुभव टीम को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। फ्रेंचाइजी पिछले कुछ सीजन में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई है और अब नए कोच के सामने टीम को फिर से मजबूत करने की चुनौती होगी।

पांच बार की चैंपियन CSK की विरासत आगे बढ़ाएंगे जहीर

जहीर खान के सामने पांच बार की आईपीएल चैंपियन CSK की विरासत को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। स्टीफन फ्लेमिंग के साथ लंबे समय तक काम करने के बाद अब टीम में कोचिंग स्तर पर बड़ा बदलाव हुआ है। जहीर इससे पहले खिलाड़ी के तौर पर आईपीएल में कई टीमों का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी CSK का प्रतिनिधित्व नहीं किया। अब वह पहली बार फ्रेंचाइजी से बतौर हेड कोच जुड़ेंगे।

एमएस धोनी खेलेंगे या संन्यास लेंगे?

जहीर खान की नियुक्ति के बाद एमएस धोनी के भविष्य को लेकर भी सवाल बने हुए हैं। CSK के CEO ने धोनी की उपलब्धता को लेकर पहले वाला ही रुख कायम रखा है। टीम के मुताबिक धोनी अभी भी खिलाड़ी के तौर पर उपलब्ध हैं। धोनी को संशोधित आईपीएल नियमों के तहत अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया था। हालांकि, चोटों के कारण वह पिछले सीजन में एक भी मुकाबला नहीं खेल सके थे।

अब देखना होगा कि धोनी अपने करियर को आगे जारी रखते हैं या पीली जर्सी में आखिरी बार मैदान पर उतरने के बाद संन्यास का फैसला लेते हैं।

मिनी ऑक्शन से पहले जहीर के सामने बड़ी चुनौती

जहीर खान के सामने आईपीएल 2027 का मिनी ऑक्शन भी बड़ी चुनौती होगी। ऑक्शन ज्यादा दूर नहीं है और उन्हें टीम की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लेने होंगे। CSK ने पिछले ऑक्शन में स्थानीय खिलाड़ियों पर 14.20 करोड़ रुपये खर्च किए थे, लेकिन ये खिलाड़ी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। अब जहीर के सामने इन खिलाड़ियों को लेकर फैसला करने की चुनौती होगी।

चोटों की समस्या भी दूर करनी होगी

CSK के लिए पिछले कुछ समय में खिलाड़ियों की चोट भी बड़ी समस्या रही है। भारतीय खिलाड़ियों के साथ-साथ विदेशी खिलाड़ियों की फिटनेस ने भी टीम के संयोजन को प्रभावित किया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जहीर खान टीम में पूरी तरह बदलाव करने का फैसला लेते हैं या मौजूदा टीम की कमजोरियों को दूर करके उसे बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं।

तीन खराब सीजन के बाद प्लेऑफ में वापसी की चुनौती

CSK पिछले तीन सीजन में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी है। अब जहीर खान के सामने टीम को फिर से प्लेऑफ की दौड़ में लाने की चुनौती होगी। मिनी ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों को लेकर लिए जाने वाले फैसले, धोनी का भविष्य और टीम की चोट संबंधी समस्याएं जहीर के शुरुआती कार्यकाल के अहम मुद्दे होंगे।