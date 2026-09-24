नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी एक बार फिर भारत में लौट रही है। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने पुष्टि की है कि IPL 2027 का ऑक्शन दिसंबर 2026 में गोवा में आयोजित किया जाएगा। पिछले तीन संस्करणों की नीलामी विदेश में होने के बाद यह पहली बार होगा जब आईपीएल ऑक्शन भारतीय जमीन पर आयोजित किया जाएगा।

दिसंबर में गोवा में होगी IPL 2027 की नीलामी

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि IPL 2027 का खिलाड़ी ऑक्शन दिसंबर 2026 में गोवा में आयोजित किया जाएगा। हालांकि, नीलामी की सटीक तारीख का आधिकारिक ऐलान अभी नहीं किया गया है।

संभावित कार्यक्रम के मुताबिक ऑक्शन 14 से 16 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित किया जा सकता है। BCCI आने वाले हफ्तों में नीलामी की तारीख, रिटेंशन की समयसीमा और सैलरी कैप से जुड़ी जानकारी फ्रेंचाइजियों के साथ साझा कर सकता है।

तीन साल बाद भारत लौट रहा है IPL ऑक्शन

पिछले तीन सीजन में IPL की नीलामी भारत से बाहर आयोजित की गई थी। 2024 में ऑक्शन दुबई में हुआ था, जबकि 2025 के मेगा-ऑक्शन का आयोजन जेद्दा में किया गया था। 2026 में नीलामी अबू धाबी में हुई थी।

इस तरह लगातार तीन संस्करणों के बाद IPL ऑक्शन एक बार फिर भारत लौट रहा है। इससे पहले आखिरी बार 2023 में खिलाड़ियों की नीलामी भारत में आयोजित हुई थी।

विदेश में ऑक्शन कराने की क्या थी वजह?

BCCI के मुताबिक, भारत में सर्दियों के दौरान होने वाले वेडिंग सीजन के चलते होटल और कन्वेंशन हॉल की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती रही थी। इसी वजह से पिछले कुछ वर्षों में नीलामी के लिए विदेशी स्थानों का इस्तेमाल किया गया।

देवजीत सैकिया ने ANI से कहा, 'इस साल तीन विदेशी स्थानों पर आईपीएल ऑक्शन आयोजित करने के बाद, हम दिसंबर के महीने में गोवा में इसका आयोजन करने जा रहे हैं।'

IPL 2027 Auction की अहम जानकारी

वेन्यू: गोवा, भारत

संभावित तारीख: 14 से 16 दिसंबर 2026

ऑक्शन का प्रकार: मिनी-ऑक्शन

चक्र: मौजूदा तीन साल के रिटेंशन चक्र का अंतिम साल

IPL 2027 में होगा मिनी-ऑक्शन

IPL 2027 का ऑक्शन मेगा-ऑक्शन नहीं बल्कि मिनी-ऑक्शन होगा। यह मौजूदा तीन साल के खिलाड़ी रिटेंशन चक्र में टीमों के लिए स्क्वॉड में बदलाव करने का आखिरी बड़ा मौका होगा।

मेगा-ऑक्शन की तरह इस बार फ्रेंचाइजियों को अपनी पूरी टीम दोबारा तैयार करने की जरूरत नहीं होगी। टीमें अपने मौजूदा कोर खिलाड़ियों को बरकरार रखते हुए रिलीज किए गए खिलाड़ियों की जगह नए खिलाड़ियों को शामिल करने और अपनी टीम की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देंगी।

टीमों के पास रणनीति बदलने का आखिरी मौका

मिनी-ऑक्शन में फ्रेंचाइजियां अपनी टीम की कमजोरियों को दूर करने के लिए उपलब्ध खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगी। इसके अलावा रिलीज किए गए खिलाड़ियों की जगह विकल्प तलाशे जाएंगे और बची हुई पर्स राशि का इस्तेमाल भी किया जाएगा।

डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु समेत सभी 10 फ्रेंचाइजियां नीलामी से पहले अपने रिटेंशन और रिलीज लिस्ट को अंतिम रूप देंगी।

BCCI जल्द जारी करेगा आधिकारिक तारीख

फिलहाल BCCI की ओर से ऑक्शन की सटीक तारीख, रिटेंशन की अंतिम तारीख और टीमों के सैलरी कैप की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इन जानकारियों को आने वाले हफ्तों में फ्रेंचाइजियों के साथ साझा किए जाने की उम्मीद है।