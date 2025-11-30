Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज फाफ डू प्लेसिस ने बड़ा फैसला लेते हुए IPL 2026 ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेने की घोषणा कर दी है। डू प्लेसिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि वह अगले साल इंडियन प्रीमियर लीग के बजाय पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में खेलते नज़र आएंगे।

14 साल बाद IPL को कहा अलविदा

डू प्लेसिस ने अपने पोस्ट में लिखा, 'IPL में 14 शानदार सीज़न खेलने के बाद मैंने फैसला किया है कि इस बार ऑक्शन में अपना नाम नहीं दूंगा। यह लीग मेरे करियर का बड़ा हिस्सा रही है। मैंने बेहतरीन टीमों, शानदार साथियों और जोशीले भारतीय फैंस के सामने खेलने का सौभाग्य पाया। भारत ने मुझे यादें, दोस्ती और अनमोल सबक दिए हैं। यह अलविदा नहीं है—मैं फिर लौटूंगा।'

PSL में नई चुनौती स्वीकार

डू प्लेसिस ने आगे कहा, 'इस बार मैं एक नई चुनौती लेना चाहता हूं और PSL में खेलूंगा। यह मेरे लिए नए माहौल, नई ऊर्जा और नए देश का अनुभव होगा। पाकिस्तान की मेहमाननवाज़ी को करीब से जानने का इंतज़ार है।'

IPL में शानदार करियर

फाफ डू प्लेसिस ने 154 IPL मैचों में 4,773 रन, औसत 35.10, स्ट्राइक रेट 135.79 दर्ज किए। CSK के लिए 2021 में 633 रन बनाए और टीम को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। 2023 में RCB के लिए 730 रन ठोककर अपना सर्वश्रेष्ठ IPL सीज़न खेला। अपने IPL करियर के दौरान उन्होंने CSK, RCB, दिल्ली कैपिटल्स और राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स का प्रतिनिधित्व किया। 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए उनका सीज़न निराशाजनक रहा, जिसके बाद फ्रेंचाइज़ी ने उन्हें रिलीज़ कर दिया था।
 