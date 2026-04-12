स्पोर्ट्स डेस्क : Indian Premier League 2026 के 20वें मुकाबले में Royal Challengers Bengaluru (RCB) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए Mumbai Indians (MI) को 18 रनों से हरा दिया। Wankhede Stadium में खेले गए इस मुकाबले में बल्लेबाजों का जलवा देखने को मिला। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन आरसीबी के बल्लेबाजों ने इस फैसले को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। RCB ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 240 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में मुंबई की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 222 रन ही बना सकी।

सॉल्ट और पाटीदार का तूफान

RCB की ओर से Phil Salt ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों में 78 रन ठोके, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के शामिल थे। वहीं Virat Kohli ने 38 गेंदों में 50 रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 120 रनों की साझेदारी हुई।

इसके बाद कप्तान Rajat Patidar ने महज 20 गेंदों में 53 रन बनाकर पारी को नई रफ्तार दी। अंत में Tim David ने नाबाद 34 रन बनाकर टीम को 240 तक पहुंचाया। मुंबई की ओर से Shardul Thakur, Hardik Pandya, Mitchell Santner और Trent Boult को एक-एक विकेट मिला, लेकिन वे रनगति पर लगाम नहीं लगा सके।

मुंबई की कोशिश नाकाम

240 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत ठीक रही, लेकिन Rohit Sharma 19 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए, जिससे टीम को बड़ा झटका लगा। Ryan Rickelton (37 रन) और Suryakumar Yadav (33 रन) ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन बीच के ओवरों में विकेट गिरते रहे। Tilak Varma सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि Hardik Pandya ने 40 रन की पारी खेली।



अंत में Sherfane Rutherford ने 31 गेंदों में नाबाद 71 रन बनाकर मैच को रोमांचक बना दिया, लेकिन टीम लक्ष्य से 18 रन दूर रह गई। RCB की गेंदबाजी में Suyash Sharma ने 2 विकेट लिए, जबकि अन्य गेंदबाजों को भी सफलता मिली।

मुंबई की हार की हैट्रिक

इस हार के साथ मुंबई इंडियंस की यह लगातार तीसरी हार है। टीम ने अब तक 4 मैचों में सिर्फ 1 जीत दर्ज की है। वहीं RCB ने इस सीजन में तीसरी जीत हासिल कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।

प्लेइंग XI

मुंबई इंडियंस : रोहित शर्मा, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), नमन धीर, मिशेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मारकंडे, जसप्रीत बुमराह

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु : फिलिप साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, सुयश शर्मा