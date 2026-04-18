स्पोर्ट्स डेस्क: Royal Challengers Bengaluru और Delhi Capitals के बीच मुकाबले में सभी की नजरें विराट कोहली पर रहेंगी। कोहली सिर्फ 68 रन दूर हैं एक बड़े रिकॉर्ड से, जहां वह T20 क्रिकेट में किसी एक देश (भारत) में 10,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन सकते हैं। यह उपलब्धि उनके शानदार करियर को और भी खास बना देगी। बेंगलुरु का मैदान इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन सकता है।

भारत में कोहली का दबदबा

Virat Kohli ने अब तक भारत में 289 T20 मैचों में 9,932 रन बनाए हैं। इनमें IPL, T20 इंटरनेशनल और घरेलू T20 टूर्नामेंट शामिल हैं। उनकी निरंतरता और फिटनेस ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। भारत में उनके आंकड़े बाकी खिलाड़ियों से काफी आगे हैं।

कई टूर्नामेंट्स में बनाए रन

कोहली के ये रन अलग-अलग T20 प्रतियोगिताओं में आए हैं: IPL, T20 इंटरनेशनल, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, चैंपियंस लीग T20; इन्हीं टूर्नामेंट्स में शानदार प्रदर्शन ने उन्हें इस रिकॉर्ड के करीब पहुंचाया है। वह पहले से ही IPL इतिहास के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

RCB vs DC में बन सकते हैं और रिकॉर्ड

इस मैच में कोहली के पास एक नहीं बल्कि कई रिकॉर्ड बनाने का मौका है। वह IPL में 9000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन सकते हैं। इसके अलावा RCB के लिए 300 छक्के पूरे करने का मौका भी उनके पास है। छोटे मैदान और बल्लेबाजी पिच पर यह संभव नजर आता है।

RCB की शानदार फॉर्म

डिफेंडिंग चैंपियन RCB इस सीजन में शानदार प्रदर्शन कर रही है। टीम ने लगातार जीत के साथ मजबूत शुरुआत की है। कोहली के अलावा फिल सॉल्ट और रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ी भी फॉर्म में हैं। टीम इस मैच को जीतकर अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी।

‘किंग कोहली’ का बड़ा असर

Virat Kohli बड़े मैचों में शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिटनेस, तकनीक और मानसिक मजबूती उन्हें अलग बनाती है। हर बड़े मौके पर वह टीम के लिए मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। यह रिकॉर्ड उनके करियर को और महान बना सकता है।