स्पोर्ट्स डेस्क : चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की कप्तानी को लेकर उठ रहे सवालों पर अब बड़ा अपडेट सामने आया है। IPL 2026 की तैयारियों के बीच फैंस की सबसे बड़ी जिज्ञासा यही है—धोनी खेलेंगे या नहीं और ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन में से कौन टीम की कमान कौन संभालेगा। इसी बीच फ्रेंचाइज़ी के एक बयान ने कप्तान को लेकर मजबूत संकेत दे दिए हैं।

CSK ने कप्तानी पर दिया बड़ा संकेत

CSK ने हाल ही में एक आधिकारिक पोस्ट में लिखा, 'भविष्य उज्ज्वल है। इस मशाल को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षित लोग ही आगे बढ़ाएंगे।'

इस लाइन ने फैंस के बीच साफ संकेत दिया है कि कप्तानी धोनी के शिष्य, यानी ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में जाने की पूरी संभावना है। टीम के कोचिंग स्टाफ ने भी कहा है कि 'युवा नेतृत्व पर भरोसा दिखाने का समय आ चुका है।'

धोनी का फैसला—इशारा कर रहा है बदलाव की ओर

हालांकि एमएस धोनी टीम के साथ ट्रेनिंग सत्रों में नजर आए हैं, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक वे अब टीम की मेंटॉर की भूमिका में ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। यह साफ संकेत है कि CSK भविष्य की सोच के साथ नई लीडरशिप तैयार करना चाहता है। धोनी मैदान पर खेलते रहेंगे या नहीं, इसका आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन कप्तानी छोड़ने का संकेत पहले ही कई इंटरव्यू में दे चुके हैं।

ऋतुराज गायकवाड़—फ्रेंचाइज़ी की पहली पसंद?

CSK मैनेजमेंट के सूत्रों के अनुसार ऋतुराज गायकवाड़ सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। वे पहले भी धोनी की अनुपस्थिति में टीम की अगुवाई कर चुके हैं। खिलाड़ियों के साथ उनकी समझ बेहतरीन है। फ्रेंचाइज़ी की “यंग लीडरशिप प्लानिंग” में ऋतुराज फिट बैठते हैं।