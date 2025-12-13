स्पोर्ट्स डेस्क: आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरीना में आयोजित किया जाएगा। इस ऑक्शन में लीग की सभी 10 फ्रेंचाइजी हिस्सा लेंगी, जहां कुल 359 खिलाड़ियों की किस्मत दांव पर होगी। हालांकि इनमें से सिर्फ 77 खिलाड़ियों को ही टीमों में जगह मिलेगी, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर बड़ी बोली लगना लगभग तय माना जा रहा है।

कैमरन ग्रीन पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर

ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन इस ऑक्शन के सबसे बड़े आकर्षण हो सकते हैं। विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ तेज गेंदबाजी करने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। आईपीएल में अब तक 29 मैचों में 707 रन और 17 विकेट लेने वाले ग्रीन पिछला सीजन चोट के कारण नहीं खेल पाए थे, लेकिन फिट होकर लौटने के बाद कई टीमें उन पर जमकर दांव लगा सकती हैं।

वेंकटेश अय्यर फिर बन सकते हैं करोड़पति

भारतीय ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर का नाम भी ऑक्शन से पहले खूब चर्चा में है। केकेआर ने उन्हें पिछले मेगा ऑक्शन में 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा था, हालांकि बीता सीजन उनके लिए खास नहीं रहा और बाद में उन्हें रिलीज कर दिया गया। इसके बावजूद भारतीय ऑलराउंडर की डिमांड बनी हुई है और एक बार फिर उन पर मोटी रकम खर्च हो सकती है।

लियाम लिविंगस्टन की ऑलराउंड काबिलियत

इंग्लैंड के विस्फोटक ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टन भी इस मिनी ऑक्शन में सुर्खियों में रहेंगे। अपनी तूफानी बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी के दम पर वह किसी भी टीम की मैच विनर पसंद बन सकते हैं। पिछले सीजन वह आईपीएल चैंपियन बनी RCB टीम का हिस्सा थे, जिससे उनकी वैल्यू और बढ़ गई है।

रवि बिश्नोई पर भी दिखेगा भरोसा

भारतीय स्पिनर रवि बिश्नोई अपनी किफायती गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आईपीएल में अब तक 77 मैचों में 72 विकेट झटके हैं। मध्य ओवरों में रन रोकने और विकेट लेने की उनकी क्षमता के चलते कई टीमें इस युवा स्पिनर को अपने खेमे में शामिल करने के लिए बोली लगाती नजर आ सकती हैं।

ऑक्शन में दिखेगा जबरदस्त रोमांच

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलना तय है। सीमित स्लॉट और बड़े नामों की मौजूदगी के कारण कुछ खिलाड़ियों के लिए करोड़ों की बोली लग सकती है, जिससे यह ऑक्शन बेहद रोमांचक बनने वाला है।