Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

 स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 ऑक्शन से पहले सभी 10 फ्रेंचाइज़ियों की आर्थिक स्थिति सामने आ चुकी है और तस्वीर काफी दिलचस्प नजर आ रही है। अबू धाबी में होने वाले इस ऑक्शन में टीमें अधिकतम 25 खिलाड़ियों की स्क्वॉड पूरी करने के लिए कुल 77 खाली स्लॉट्स भरेंगी। इसके लिए सभी टीमों के पास मिलाकर ₹237.55 करोड़ की राशि उपलब्ध है। हालांकि, कुछ टीमें पैसों के मामले में बेहद मजबूत स्थिति में हैं, तो कुछ को बेहद सधी हुई रणनीति अपनानी होगी।

KKR के पास सबसे बड़ा पर्स

तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) IPL 2026 ऑक्शन में सबसे ज्यादा पर्स के साथ उतर रही है। KKR के पास ₹64.30 करोड़ की भारी-भरकम रकम है और टीम को 13 खिलाड़ी खरीदने हैं, जिनमें 6 विदेशी स्लॉट शामिल हैं। इतनी बड़ी राशि के चलते KKR बड़े नामों पर आक्रामक बोली लगा सकती है। टीम एक बड़े ऑलराउंडर की तलाश में है, ताकि आंद्रे रसेल की कमी को पूरा किया जा सके।

CSK के पास भी भरपूर ताकत

पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पास ₹43.40 करोड़ का पर्स बचा हुआ है और उन्हें 9 स्लॉट भरने हैं। रवींद्र जडेजा और मथीशा पथिराना जैसे अहम खिलाड़ियों के बाहर जाने के बाद CSK रीबिल्डिंग मोड में है। उम्मीद है कि चेन्नई अपनी पुरानी रणनीति के तहत अनुभवी और भरोसेमंद खिलाड़ियों पर दांव लगाएगी।

मिड-टेबल टीमें भी कर सकती हैं खेल बिगाड़

कई टीमें ऐसी हैं जो बीच के पर्स के साथ ऑक्शन में उतरेंगी और स्मार्ट बिडिंग से बाज़ी मार सकती हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के पास ₹25.50 करोड़ और 10 स्लॉट हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास ₹22.95 करोड़ बचे हैं, जिन्होंने 2025 में ऋषभ पंत को रिकॉर्ड ₹27 करोड़ में खरीदा था। दिल्ली कैपिटल्स के पास ₹21.80 करोड़ और 8 स्लॉट हैं, जिनमें 5 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास ₹16.40 करोड़ और राजस्थान रॉयल्स के पास ₹16.05 करोड़ हैं।

GT और PBKS की सीमित रणनीति

गुजरात टाइटंस के पास ₹12.90 करोड़ बचे हैं और उन्हें 5 स्लॉट भरने हैं, जिनमें 4 विदेशी विकल्प हैं। वहीं पंजाब किंग्स के पास ₹11.50 करोड़ की राशि है, जिससे उन्हें बेहद सोच-समझकर खरीदारी करनी होगी।

MI की सबसे बड़ी चुनौती

पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस इस बार सबसे मुश्किल स्थिति में है। MI के पास सिर्फ ₹2.75 करोड़ का पर्स बचा है, जो सभी टीमों में सबसे कम है। ऐसे में मुंबई को ऑक्शन में बजट प्लेयर्स और अनकैप्ड टैलेंट पर भरोसा करना पड़ सकता है।

IPL 2026 ऑक्शन: सभी टीमों का बचा हुआ पर्स

कोलकाता नाइट राइडर्स: ₹64.30 करोड़, चेन्नई सुपर किंग्स: ₹43.40 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद: ₹25.50 करोड़, लखनऊ सुपर जायंट्स: ₹22.95 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स: ₹21.80 करोड़, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: ₹16.40 करोड़, राजस्थान रॉयल्स: ₹16.05 करोड़, गुजरात टाइटंस: ₹12.90 करोड़, पंजाब किंग्स: ₹11.50 करोड़, मुंबई इंडियंस: ₹2.75 करोड़।
 