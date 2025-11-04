नई दिल्ली: आईपीएल 2026 (IPL 2026) के मिनी ऑक्शन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह ऑक्शन 13 से 15 दिसंबर के बीच भारत में आयोजित किया जा सकता है। पिछले दो सालों से यह आयोजन विदेशों में हुआ था — 2023 में दुबई और 2024 में जेद्दा में। इस बार यह इवेंट फिर से भारत लौटेगा।

रिटेंशन की आखिरी तारीख 15 नवंबर तय

बीसीसीआई ने सभी 10 फ्रेंचाइज़ी को सूचित किया है कि खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जमा करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। इसके बाद रिलीज़ और रिटेन खिलाड़ियों की आधिकारिक सूची जारी होगी।

CSK करने जा रही बड़े बदलाव

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) इस बार कई बड़े खिलाड़ियों को रिलीज़ कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेवॉन कॉनवे, सैम करन, दीपक हूडा, विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी को टीम से बाहर किया जा सकता है। टीम को आर. अश्विन के संन्यास के बाद ₹9.75 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी मिली है, जिससे वह नए टैलेंट पर बोली लगा सकती है।

राजस्थान रॉयल्स में भी बदलाव के संकेत

राजस्थान रॉयल्स (RR) भी अपने स्क्वॉड में बड़े फेरबदल की योजना बना रही है। खबरों के अनुसार, संजू सैमसन की कप्तानी को लेकर भी टीम प्रबंधन के अंदर चर्चा चल रही है।

कैमरन ग्रीन रहेंगे ऑक्शन के सबसे हॉट खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को लेकर कई टीमों में रुचि है। चोट के कारण वह 2025 के ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले पाए थे, लेकिन अब उनकी वापसी तय है। ऐसे में इस बार उनके लिए ज़बरदस्त बिडिंग वॉर देखने को मिल सकता है।