नई दिल्ली: IPL 2026 मिनी ऑक्शन से पहले 2 करोड़ रुपये के सबसे ऊंचे बेस प्राइस ग्रुप में कुल 45 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। इस एलीट कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन, इंग्लैंड के लियम लिविंगस्टोन, भारत के रवि बिश्नोई, वेंकटेश अय्यर और श्रीलंका के तेज गेंदबाज़ मथीशा पथिराना जैसे बड़े नाम मौजूद हैं।

इस बार कुल 1,355 खिलाड़ियों ने ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। सभी 10 फ्रेंचाइज़ी को 30 नवंबर तक खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट भेज दी गई। अब टीमों को अपनी शॉर्टलिस्ट 5 दिसंबर तक जमा करनी है, जिसके बाद 16 दिसंबर को अबू धाबी में पूरे दिन का ऑक्शन होगा। इस सीजन 77 स्लॉट खाली हैं, जिनमें 31 विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं।

ग्रीन पर KKR और CSK की नजर

ऑस्ट्रेलियाई स्टार कैमरन ग्रीन ने पीठ की चोट के चलते 2025 के मेगा ऑक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस बार वे शीर्ष दावेदारों में शामिल हैं। KKR के पास ₹64.3 करोड़ और CSK के पास ₹43.4 करोड़ की भारी पर्स राशि है, जिससे ग्रीन के लिए जोरदार बोली की संभावना है। KKR ने वेंकटेश अय्यर सहित नौ खिलाड़ियों को रिलीज़ किया है और उनके पास कुल 12 स्लॉट खाली हैं, जिनमें 6 विदेशी खिलाड़ियों के लिए होंगे। वहीं CSK के पास 9 स्थान उपलब्ध हैं।

रिलीज़ किए गए कई खिलाड़ी भी 2 करोड़ क्लब में

इस प्राइस ब्रैकेट में कई रिलीज़ किए गए खिलाड़ी भी हैं—

मथीशा पथिराना (पिछले साल CSK ने 13 करोड़ में रिटेन किया था)

लियम लिविंगस्टोन (RCB ने 8.75 करोड़ में खरीदा था)

रवि बिश्नोई (पिछले सीजन LSG ने 11 करोड़ में रिटेन किया था), इन सभी ने इस बार सीधे 2 करोड़ बेस प्राइस के साथ एंट्री ली है।

2 करोड़ बेस प्राइस वाले 45 खिलाड़ियों की लिस्ट

भारतीय खिलाड़ी: रवि बिश्नोई, वेंकटेश अय्यर

विदेशी खिलाड़ी: कॅमरन ग्रीन, मथीशा पथिराना, वानिंदु हसरंगा, लियम लिविंगस्टोन, मुजीब उर रहमान, नवीद-उल-हक़, शॉन एबॉट, एश्टन एगर, कूपर कॉनॉली, जेक फ्रेजर-मैगर्क, जोश इंग्लिस, स्टीव स्मिथ, मुस्तफिजुर रहमान, टॉम बैंटन, टॉम करन, लियम डॉसन, बेन डकेट, टायमल मिल्स, फिन एलन, डेवोन कॉनवे, जेक डफी, माइकल ब्रैसवेल, काइल जेमीसन, डेरिल मिशेल, राचिन रविंद्रा, जेराल्ड कोएत्ज़ी, डेविड मिलर, लुंगी निगिडी, एनरिक नॉर्किया, राइली रूसो, तबरेज शम्सी, डेविड वीज़, महेश थीक्षणा, जेसन होल्डर, शाई होप, अकील होसैन, अल्ज़ारी जोसेफ।