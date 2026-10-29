मियामी, फ्लोरिडा: लियोनेल मेसी की टीम इंटर मियामी को मेजर लीग सॉकर (MLS) में FC सिनसिनाटी के खिलाफ कड़े मुकाबले में 2-2 के ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। मुकाबले में मेसी गोल नहीं कर सके, लेकिन रिकीएल्मे फिलिपी ने 90वें मिनट में गोल करके टीम को हार से बचा लिया। इस नतीजे के बाद इंटर मियामी ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस की अंक तालिका में तीसरे स्थान पर खिसक गई है।

आखिरी मिनट में फिलिपी ने बचाई इंटर मियामी की लाज

इंटर मियामी और FC सिनसिनाटी के बीच मुकाबला आखिरी पलों में बेहद रोमांचक हो गया। सिनसिनाटी ने लगातार दो गोल करके मैच में बढ़त हासिल की, लेकिन रिकीएल्मे फिलिपी ने 90वें मिनट में गोल दागकर इंटर मियामी को बराबरी दिला दी। फिलिपी का यह मेजर लीग सॉकर में पहला गोल था। इस गोल की बदौलत मेसी की टीम को एक अंक मिला।

सिनसिनाटी ने छह मिनट में पलट दिया मैच

FC सिनसिनाटी के लिए केंजी मोबोमा डेम ने 80वें मिनट में गोल करके स्कोर 1-1 कर दिया। इसके छह मिनट बाद सैमुअल गिडी ने अपना पहला MLS गोल दागकर सिनसिनाटी को 2-1 से आगे कर दिया। गिडी ने काउंटर अटैक पर बॉक्स के ऊपरी हिस्से से शानदार फिनिश किया। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि सिनसिनाटी बड़ी जीत दर्ज कर लेगी।

मेसी गोल नहीं कर सके, लेकिन टीम को मिला अहम अंक

इस मुकाबले में लियोनेल मेसी गोल करने में नाकाम रहे। हालांकि, उनकी टीम ने अंतिम मिनट में गोल करके एक अंक हासिल कर लिया। इंटर मियामी के लिए यह ड्रॉ राहत की बात जरूर है, लेकिन ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में दूसरे स्थान की दौड़ अब और कठिन हो गई है। नियमित सीजन में केवल दो मुकाबले बाकी होने के कारण हर अंक बेहद महत्वपूर्ण है।

ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में तीसरे स्थान पर खिसकी इंटर मियामी

इंटर मियामी के ड्रॉ के बाद न्यू इंग्लैंड रेवोल्यूशन ने न्यूयॉर्क रेड बुल्स को 3-2 से हराकर अंक तालिका में बढ़त हासिल कर ली। इस जीत के बाद न्यू इंग्लैंड के 58 अंक हो गए, जबकि इंटर मियामी उससे दो अंक पीछे है। मेसी की टीम अब ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। दोनों टीमों के बीच आगामी मुकाबला अंक तालिका की तस्वीर बदल सकता है।

रविवार को न्यू इंग्लैंड के खिलाफ अहम मुकाबला

इंटर मियामी रविवार को न्यू इंग्लैंड रेवोल्यूशन के मैदान पर उतरेगी। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसका असर ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में दूसरे स्थान और MLS कप प्लेऑफ की सीडिंग पर पड़ सकता है। मेसी की टीम के पास जीत के साथ अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका होगा। नियमित सीजन में मियामी का यह दूसरा आखिरी मुकाबला होगा।

इंटर मियामी का अगला मुकाबला चार्लोट से

न्यू इंग्लैंड रेवोल्यूशन के खिलाफ मुकाबले के बाद इंटर मियामी नियमित सीजन का अपना आखिरी मैच 7 नवंबर को घरेलू मैदान पर चार्लोट के खिलाफ खेलेगी। टीम के लिए इन दोनों मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी होगा, ताकि प्लेऑफ में मजबूत सीड हासिल करने की उम्मीद बरकरार रहे।