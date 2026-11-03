नई दिल्ली: IPL 2027 से पहले हार्दिक पांड्या को लेकर बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है। मुंबई इंडियंस के स्टार ऑलराउंडर को अपनी टीम में शामिल करने की रेस में पंजाब किंग्स सबसे आगे निकल गई है। 17 नवंबर की रिटेंशन डेडलाइन से पहले दोनों फ्रेंचाइजी के बीच बातचीत जारी है। अगर यह डील फाइनल होती है तो IPL के ट्रेड मार्केट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

KKR, राजस्थान और लखनऊ भी रेस में शामिल

हार्दिक पांड्या को हासिल करने के लिए सिर्फ पंजाब किंग्स ही नहीं, बल्कि कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि, इन सभी टीमों के मुकाबले पंजाब किंग्स की स्थिति फिलहाल मजबूत बताई जा रही है। हार्दिक जैसे ऑलराउंडर को टीम में शामिल करना किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए बड़ा फायदा हो सकता है।

पंजाब और मुंबई के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत आगे बढ़ी

IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के शीर्ष प्रबंधन के बीच हार्दिक के ट्रेड को लेकर मौखिक बातचीत हुई है। एक सूत्र ने बताया, 'हां, यह सही है कि फिलहाल हार्दिक पांड्या को हासिल करने की रेस में पंजाब किंग्स आगे है। अगर दोनों टीमों के शीर्ष प्रबंधन के बीच हुई मौखिक बातचीत के मुताबिक सब कुछ सही रहता है, तो ट्रेड की औपचारिक प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। इसके बाद IPL अधिकारियों से मंजूरी मांगी जाएगी।'

हार्दिक के बदले मुंबई को मिल सकते हैं अर्शदीप और विष्णु विनोद

प्रस्तावित ट्रेड के तहत अगर हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स में शामिल होते हैं तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और विकेटकीपर बल्लेबाज विष्णु विनोद मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन सकते हैं। अर्शदीप फिलहाल न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम के साथ हैं, जहां वह पांच मैचों की वनडे सीरीज का हिस्सा हैं। वहीं, विष्णु विनोद IPL 2023 में मुंबई इंडियंस के लिए चार मुकाबले खेल चुके हैं।

ट्रेड होने पर पंजाब को मिलेगा मैच विनर ऑलराउंडर

अगर हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स में शामिल होते हैं तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम को एक शानदार ऑलराउंडर मिल जाएगा। हार्दिक अपनी बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस को अर्शदीप के रूप में भारतीय बाएं हाथ का अनुभवी तेज गेंदबाज और विष्णु विनोद के रूप में एक अतिरिक्त विकेटकीपर विकल्प मिल सकता है।

हार्दिक की फिटनेस भी बनी हुई है चिंता

हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर भी सवाल बने हुए हैं। वह IPL 2026 के बाद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं। चोटों की वजह से उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हाल ही में पिंडली की चोट के कारण वह अक्टूबर में पुडुचेरी में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच हुई वनडे सीरीज से भी बाहर रहे थे। ऐसे में किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए उन्हें ट्रेड करना एक बड़ा फैसला होगा।