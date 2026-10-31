गुवाहाटी : इंडियन सुपर लीग (ISL) 2026-27 में बेंगलुरु FC और नॉर्थईस्ट यूनाइटेड FC के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में खेले गए मैच में नॉर्थईस्ट यूनाइटेड के जितिन एमएस ने 15वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। हालांकि, बेंगलुरु FC के विनिथ वेंकटेश ने इंजरी टाइम के 93वें मिनट में सुनील छेत्री के पास पर गोल दागकर टीम को हार से बचा लिया और मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ।

पहले हाफ में नॉर्थईस्ट यूनाइटेड का दबदबा

मुकाबले की शुरुआत में बेंगलुरु FC ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन टीम गोल करने में सफल नहीं रही। इसके बाद नॉर्थईस्ट यूनाइटेड ने जवाबी हमले तेज किए और 15वें मिनट में जितिन एमएस ने गोल कर मेजबान टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। पहले हाफ के बाकी समय में दोनों टीमों ने गोल करने के मौके बनाए, लेकिन स्कोर में कोई बदलाव नहीं हुआ।

दूसरे हाफ में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर

दूसरे हाफ में बेंगलुरु FC ने बराबरी के लिए लगातार हमले किए, लेकिन नॉर्थईस्ट यूनाइटेड के गोलकीपर गुरमीत सिंह ने कई शानदार बचाव किए। दूसरी ओर, बेंगलुरु के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने भी विपक्षी टीम के हमलों को नाकाम किया। मुकाबले के दौरान दोनों टीमों को चोटों के कारण खिलाड़ियों में बदलाव भी करने पड़े।

सुनील छेत्री के पास पर विनिथ ने दिलाई बराबरी

मैच के अंतिम क्षणों में बेंगलुरु FC ने गोल के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। इंजरी टाइम में गोलकीपर गुरमीत और एनेको सात्रुस्तेगी के बीच टक्कर के बाद गेंद छेत्री के पास पहुंची। छेत्री ने शानदार पास विनिथ वेंकटेश को दिया, जिन्होंने 93वें मिनट में गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचाकर स्कोर 1-1 कर दिया। इस गोल की बदौलत बेंगलुरु FC ने एक अंक हासिल किया।