मोहाली: डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब 2026 के सेमीफाइनल में बुधवार को साउथ कोरिया से भिड़ेगी। भारत ने टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने सभी पांच लीग मुकाबले जीते हैं। अब टीम की नजरें सेमीफाइनल में जीत दर्ज कर लगातार दूसरे साल खिताब की ओर कदम बढ़ाने पर होंगी।

लीग स्टेज में टॉप पर रहा भारत

भारतीय टीम ने लीग स्टेज में 15 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। इस दौरान टीम ने कुल 34 गोल किए, जबकि उसके खिलाफ सिर्फ पांच गोल हुए। भारत ने अपने आखिरी लीग मुकाबले में सोमवार को साउथ कोरिया को 8-0 से करारी शिकस्त दी थी। अब दोनों टीमें तीन दिन के भीतर दूसरी बार आमने-सामने होंगी।

छठे खिताब पर होगी टीम इंडिया की नजर

भारतीय हॉकी टीम इस टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम है। भारत ने अब तक 2011, 2016, 2018 (पाकिस्तान के साथ संयुक्त विजेता), 2023 और 2024 में खिताब जीता है। अब टीम के पास छठी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का मौका है। हालांकि, सेमीफाइनल में साउथ कोरिया को हल्के में लेना भारत के लिए भारी पड़ सकता है।

कोच क्रेग फुल्टन ने टीम को दी सतर्क रहने की सलाह

भारत के मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने साउथ कोरिया के खिलाफ पिछले मुकाबले में बड़ी जीत के बावजूद खिलाड़ियों को सावधान रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, "सेमीफाइनल में दबाव अलग होगा। हमें अच्छी शुरुआत करनी होगी और यही सबसे महत्वपूर्ण होगा।" कोच का मानना है कि नॉकआउट मुकाबले में टीम को शुरुआत से ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।

साउथ कोरिया के सामने भारतीय आक्रमण रोकने की चुनौती

साउथ कोरिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती भारतीय टीम के आक्रामक खेल को रोकना होगा। उसे खासतौर पर भारत को पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने से रोकना होगा। वहीं, भारतीय फॉरवर्ड खिलाड़ियों ने ओपन प्ले में भी लगातार गोल करके अपनी क्षमता दिखाई है। ऐसे में भारत के पास गोल करने के कई विकल्प मौजूद हैं।

कब और कितने बजे होंगे मुकाबले?

भारत और साउथ कोरिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल बुधवार को शाम 7 बजे खेला जाएगा। इससे पहले दोपहर 2 बजे चीन और बांग्लादेश के बीच पांचवें-छठे स्थान का मुकाबला होगा। वहीं, जापान और मलेशिया के बीच पहला सेमीफाइनल शाम 4:30 बजे शुरू होगा। सभी मुकाबले ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, मोहाली में खेले जाएंगे।