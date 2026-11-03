ऑकलैंड: भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार से पांच मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है। पहले मुकाबले में सभी की निगाहें अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली पर रहेंगी। हालांकि, भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता उसका अनुभवहीन तेज गेंदबाजी आक्रमण है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम इस कमजोरी का फायदा उठाकर सीरीज में बेहतर शुरुआत करना चाहेगी।

बुमराह की गैरमौजूदगी में सिराज पर होगी बड़ी जिम्मेदारी

भारतीय टीम ने आगामी टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए जसप्रीत बुमराह को वनडे सीरीज से आराम दिया है। वहीं, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा चोटिल होने के कारण टीम का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में अनुभवी मोहम्मद सिराज पर तेज गेंदबाजी की अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी। सिराज के अलावा भारतीय टीम के अन्य चार विशेषज्ञ गेंदबाजों अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, अंशुल कंबोज और औकिब नबी के पास मिलाकर सिर्फ 29 वनडे मैचों का अनुभव है।

आखिरी दो वनडे में नहीं खेलेंगे भारत के कुछ बड़े खिलाड़ी

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज 15 नवंबर को समाप्त होगी। इसके तुरंत बाद दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होनी है। पहला टेस्ट 19 नवंबर से वेलिंगटन में खेला जाएगा। इसी वजह से भारतीय टीम अपने प्रमुख खिलाड़ियों के कार्यभार को नियंत्रित करने की योजना बना रही है।

कप्तान शुभमन गिल ने भी संकेत दिया है कि टेस्ट टीम में शामिल कुछ खिलाड़ी आखिरी दो वनडे मुकाबलों में नहीं खेलेंगे। इसका असर टीम के संयोजन पर पड़ सकता है।

'कार्यभार का प्रबंधन करना जरूरी होगा'

पहले वनडे की पूर्व संध्या पर शुभमन गिल ने खिलाड़ियों के वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर कहा, 'अगर वनडे सीरीज और टेस्ट सीरीज के बीच थोड़ा ज्यादा अंतराल होता तो हम सभी पांच मैच खेलते। लेकिन वनडे और टेस्ट मैचों के बीच बहुत कम समय है, इसलिए हमें खिलाड़ियों के कार्यभार का प्रबंधन करना होगा। इसी वजह से टेस्ट टीम में शामिल कुछ खिलाड़ी आखिरी दो वनडे नहीं खेल पाएंगे।'

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की राह भारत के लिए मुश्किल

भारत के लिए आगामी टेस्ट सीरीज भी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। दक्षिण अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है।

ऐसे में भारतीय टीम के लिए फाइनल में जगह बनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। भारत को अपने बाकी बचे सात टेस्ट मुकाबलों में से कम से कम छह में जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही उसे दूसरी टीमों के मुकाबलों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। यही वजह है कि भारतीय टीम टेस्ट सीरीज को प्राथमिकता दे रही है।

भारत और न्यूजीलैंड की पूरी टीम

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अंशुल कंबोज, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन, कुलदीप यादव और नमन धीर।

न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), टिम सीफर्ट, हेनरी निकोल्स, टॉम लैथम (विकेटकीपर), विल यंग, ग्लेन फिलिप्स, डैरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, जैकब डफी, काइल जैमीसन, मैथ्यू फिशर, मैट हेनरी, ब्लेयर टिकनर और नाथन स्मिथ।

कब और कितने बजे शुरू होगा पहला वनडे?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला बुधवार को ऑकलैंड में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच की शुरुआत सुबह 7:30 बजे होगी। भारतीय टीम टी20 सीरीज के बाद वनडे में भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी।