न्यू जर्सी: एमएलएस (MLS) के नियमित सीजन मुकाबले में लियोनेल मेसी की टीम इंटर मियामी को रेड बुल न्यूयॉर्क के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मेजबान टीम ने शुरुआत में ही बढ़त हासिल कर ली और इंजरी टाइम में दूसरा गोल दागकर जीत पक्की कर दी। इंटर मियामी ने बराबरी करने की कोशिश की, लेकिन टीम गोल करने में सफल नहीं हो सकी।

पहले हाफ में ही रेड बुल न्यूयॉर्क ने बनाई बढ़त

मुकाबले की शुरुआत से ही रेड बुल न्यूयॉर्क ने आक्रामक रुख अपनाया। मैच के सातवें मिनट में एक आत्मघाती गोल की मदद से मेजबान टीम ने 1-0 की बढ़त बना ली। शुरुआती गोल के बाद इंटर मियामी ने वापसी की कोशिश की, लेकिन पहले हाफ में टीम को बराबरी का गोल नहीं मिला।

पहले हाफ के समाप्त होने तक रेड बुल न्यूयॉर्क ने अपनी बढ़त कायम रखी। इंटर मियामी को दूसरे हाफ में गोल करके मुकाबले में लौटने की जरूरत थी, लेकिन मेजबान टीम ने अपने डिफेंस को मजबूत बनाए रखा।

दूसरे हाफ में इंटर मियामी ने की बराबरी की कोशिश

दूसरे हाफ में इंटर मियामी ने गोल की तलाश तेज कर दी। टीम ने आक्रमण में तेजी दिखाई और बराबरी का गोल करने के लिए लगातार मौके बनाने की कोशिश की। हालांकि, रेड बुल न्यूयॉर्क के गोलकीपर और डिफेंस ने इंटर मियामी के प्रयासों को सफल नहीं होने दिया।

मैच के 84वें मिनट में इंटर मियामी के पास बराबरी करने का शानदार मौका आया। दूसरे हाफ में मैदान पर उतरे सैंटियागो मोरालेस और तेलास्को सेगोविया ने मिलकर गोल करने की कोशिश की, लेकिन यह मौका भी टीम के हाथ से निकल गया।

84वें मिनट में गोल के बेहद करीब पहुंची मेसी की टीम

84वें मिनट में सैंटियागो मोरालेस ने पेनल्टी एरिया के दाईं ओर से गोल की कोशिश की, लेकिन रेड बुल न्यूयॉर्क के गोलकीपर ने उनके शॉट को बचा लिया। इसके बाद तेलास्को सेगोविया ने रिबाउंड पर जोरदार दाएं पैर से शॉट लगाया, लेकिन गेंद क्रॉसबार से टकराकर वापस लौट गई।

यह इंटर मियामी के लिए मैच का सबसे अहम मौका साबित हुआ। अगर गेंद गोल में चली जाती, तो मुकाबले का परिणाम बदलने की संभावना बन सकती थी। लेकिन किस्मत ने टीम का साथ नहीं दिया और रेड बुल न्यूयॉर्क की बढ़त बरकरार रही।

इंजरी टाइम में दूसरा गोल, रेड बुल न्यूयॉर्क ने पक्की की जीत

इंटर मियामी बराबरी के गोल की तलाश में आगे बढ़ रही थी, तभी इंजरी टाइम के पहले मिनट में रेड बुल न्यूयॉर्क ने दूसरा गोल दाग दिया। इस गोल के साथ मेजबान टीम ने मुकाबले में 2-0 की निर्णायक बढ़त बना ली।

इसके बाद इंटर मियामी के लिए वापसी करना मुश्किल हो गया। आखिरकार रेड बुल न्यूयॉर्क ने मुकाबला 2-0 से अपने नाम कर लिया। इस हार के बावजूद इंटर मियामी का नियमित सीजन में प्रदर्शन अब तक मजबूत रहा है।

लियोनेल मेसी के नाम 25 गोल और 15 असिस्ट

इंटर मियामी के कप्तान लियोनेल मेसी का इस सीजन में शानदार प्रदर्शन जारी है। मौजूदा एमएलएस लैंडन डोनोवन एमवीपी और गोल्डन बूट विजेता मेसी ने नियमित सीजन में अब तक 25 गोल किए हैं। वह अपनी टीम के साथ-साथ पूरी लीग में गोल करने के मामले में शीर्ष पर हैं।

इसके अलावा, मेसी के नाम इस नियमित सीजन में 15 असिस्ट भी दर्ज हैं, जिसके साथ वह लीग में सबसे ज्यादा असिस्ट करने वाले खिलाड़ियों में संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर हैं। रेड बुल न्यूयॉर्क के खिलाफ हार के बावजूद मेसी का व्यक्तिगत प्रदर्शन इंटर मियामी के लिए इस सीजन की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है।