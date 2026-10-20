नई दिल्ली: इंडियन सुपर लीग (ISL) 2026-27 में पंजाब FC और मुंबई सिटी FC के बीच सोमवार को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। मुंबई सिटी FC के लिए लियांड्रो ओटोरमिन ने 63वें मिनट में पेनल्टी पर गोल किया, जबकि पंजाब FC के गुरकीरत सिंह ने 90वें मिनट में बराबरी का गोल दागकर अपनी टीम को एक अंक दिलाया।

पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर

पंजाब FC ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और तेज प्रेसिंग के जरिए मुंबई सिटी FC पर दबाव बनाया। चौथे मिनट में रिशिकांता मीतेई ने दूर से शॉट लगाया, लेकिन मुंबई के गोलकीपर टीपी रेहेनेश ने उसे रोक दिया। इसके बाद दोनों टीमों ने गोल करने के मौके बनाए, मगर पहले हाफ में कोई भी टीम बढ़त हासिल नहीं कर सकी।

चोट के कारण मुंबई को करना पड़ा बदलाव

मैच के शुरुआती हिस्से में टैकल के दौरान विक्रम प्रताप सिंह चोटिल हो गए, जिसके बाद मुंबई सिटी FC ने उनकी जगह फरुख चौधरी को मैदान पर उतारा। ब्रैंडन फर्नांडिस के पास गोल करने का अच्छा मौका आया, लेकिन पंजाब के गोलकीपर अर्शदीप सिंह ने शानदार बचाव किया। पहले हाफ के इंजरी टाइम में खैमिनथांग लुंगडिम का शॉट गोलपोस्ट के एंगल से टकराकर बाहर निकल गया।

दूसरे हाफ में गुरकीरत सिंह की एंट्री

दूसरे हाफ की शुरुआत में मुंबई सिटी FC ने आक्रमण तेज किया, लेकिन फरुख चौधरी क्रॉस पर हेडर लगाने में सफल नहीं रहे। पंजाब FC ने 55वें मिनट के आसपास गुरकीरत सिंह को मैदान पर उतारा। इसके बाद मुकाबले में गोल के लिए संघर्ष जारी रहा और दोनों टीमें अपनी रणनीति के जरिए बढ़त बनाने की कोशिश करती रहीं।

पेनल्टी पर ओटोरमिन ने मुंबई को दिलाई बढ़त

मैच के 63वें मिनट में पेनल्टी बॉक्स के अंदर बिजॉय वर्गीस के पीएन नौफल के टखने पर पैर पड़ने के बाद मुंबई सिटी FC को पेनल्टी मिली। लियांड्रो ओटोरमिन ने 12 गज की दूरी से शानदार किक लगाकर गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचाया और मुंबई को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद दोनों टीमों ने कई बदलाव किए, ताकि मैच का रुख बदला जा सके।

90वें मिनट में गुरकीरत ने किया बराबरी का गोल

मैच के अंतिम मिनट में पंजाब FC की ओर से सनथोई मीतेई ने बाईं ओर से बेहतरीन क्रॉस दिया। बॉक्स में खाली खड़े गुरकीरत सिंह ने शानदार हेडर लगाकर गेंद को गोल में पहुंचा दिया। मुंबई सिटी FC के पूर्व खिलाड़ी गुरकीरत का पंजाब FC के लिए यह पहला गोल था। उनके इस गोल ने मुकाबले को 1-1 से बराबर कर दिया और पंजाब को हार से बचाते हुए एक महत्वपूर्ण अंक दिलाया।

दोनों टीमों को मिला एक-एक अंक

मैच में मुंबई सिटी FC ने पेनल्टी के जरिए बढ़त बनाई, लेकिन अंतिम मिनटों में पंजाब FC की वापसी ने उसे जीत से दूर कर दिया। पंजाब के लिए गुरकीरत सिंह का निर्णायक गोल टीम के आक्रामक प्रयासों का नतीजा रहा। वहीं, मुंबई सिटी FC को बढ़त हासिल करने के बावजूद मुकाबले से तीन अंक नहीं मिल सके।